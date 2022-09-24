السبت 28 صفر 1444 ﻫ - 24 سبتمبر 2022 |
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عوائق تعرقل عودة ميسي إلى برشلونة

منذ ساعة واحدة
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

موقع kooora
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يخطّط برشلونة لاستعادة خدمات الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، نجم باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل، عقب انتهاء عقده مع النادي الفرنسي.

في هذا السياق، أشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، الى أنّ برشلونة يواجه تحديًا بكيفية إعادة بناء العلاقة بين ميسي والرئيس خوان لابورتا، بعد الخلاف الذي حدث العام الماضي، إثر انتقال ليو إلى باريس.

وقالت مصادر في برشلونة إن العلاقة بين لابورتا وميسي بدأت في العودة، عن طريق رسالة هاتفية بين الثنائي، لكن لم يحدث أي لقاء، فيما نفى المقربون من ليو وجود اتصالات بين الطرفين عبر الهاتف.

كذلك، لفتت الصحيفة إلى أن برشلونة قد يقنع ميسي بالعودة من خلال أن يعرض عليه تنظيم تكريم عظيم لمسيرته مع البارسا، بالإضافة إلى أن يكون سفيرًا للنادي الكتالوني.

ويشترط برشلونة أن يوافق ميسي على خفض راتبه كي يعود إلى النادي، بالإضافة إلى تقبله لعب دور ثانوي مع الفريق اعتمادًا على قرارات المدرب.

وأوضحت أن النادي يقدّر ميسي بشكل كبير، لكنه لا يريد أن يقلّل من أدوار لاعبين بارزين مثل بيدري وجافي.

هذا ويحتاج برشلونة إلى خفض قائمة رواتبه لأكثر من 200 مليون يورو في الموسم المقبل، إذا أراد استعادة ميسي، ومنحه راتبًا كبيرا.

ولا يزال هناك العديد من اللاعبين الذين يحصلون على رواتب كبيرة داخل الفريق، مثل جيرارد بيكيه وجوردي ألبا وفرينكي دي يونج وممفيس ديباي.

وعلى المستوى الفني، يصعب أن يلعب ميسي كمهاجم وهمي ببرشلونة، في ظل وجود روبرت ليفاندوفسكي، بينما قد يتواجد في مركز الجناح الأيمن أو يعود إلى وسط الملعب في حالة تغيير الخطة إلى إلى 3-4-3 أو 4-2-3 –

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