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عواصف ثلجية تجتاح موسكو بعد شتاء معتدل على نحو غير معتاد

منذ 5 ساعات
عواصف ثلجية تجتاح موسكو - إندبندنت عربية

عواصف ثلجية تجتاح موسكو - إندبندنت عربية

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غطت الثلوج موسكو اليوم الأحد بعد عواصف ثلجية تسببت في ارتفاع الجليد في الميدان الأحمر إلى 10 سنتيمترات بعد شتاء معتدل على نحو غير معتاد في العاصمة الروسية.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية تساقط ثلوج تعادل متوسط شهر كامل اليوم الأحد وغدا الاثنين. وانخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، بعد أن وصلت إلى 16 درجة مئوية يوم الجمعة.

وحذرت سلطات النقل في منطقة موسكو الكبرى، التي يقطنها أكثر من 22 مليون نسمة، السائقين الذين استبدلوا إطاراتهم الشتوية من المخاطرة بالقيادة على الطرق.

واستخدام إطارات ملائمة للثلج إلزامي في روسيا خلال فصل الشتاء.

    المصدر :
  • رويترز

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