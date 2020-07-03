“عودة الأسطورة” لتدريب برشلونة لإرضاء ميسي

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بعد “قنبلة الليغا” التي فجرتها إحدى الإذاعات الأسبانية بشأن عدم رغبة ميسي في تجديد عقده مع العملاق الكتالوني الذي ينتهي العام القادم ، وأن البرغوث الأرجنتيني يرغب بالخروج لعدم قدرة الفريق في المنافشة على البطولات .

يبدو أن تشافي هيرنانديز، قائد برشلونة الإسباني الأسبق، بات أقرب من أي وقت مضى ليصبح المدير الفني للفريق الكتالوني، مع تعقد موقف المدرب الحالي كيكي سيتين نتيجة سوء النتائج والدخول في أزمات مع اللاعبين على رأسهم ليونيل ميسي ولويس سواريز.

صحيفة “صن” البريطانية نشرت تقريرا بعنوان “عودة الأسطورة” في إشارة إلى تشافي الذي رحل عن برشلونة عام 2015 بعد مسيرة حافلة من الإنجازات على كافة الأصعدة، قبل أن يقرر الاعتزال ويتجه لمجال التدريب.

وكان تشافي على رأس الأسماء المطلوبة لتدريب برشلونة بعدما رحل أرنستو فالفيردي في يناير/ كانون الثاني الماضي، لكنه رفض القدوم في منتصف الموسم.

وتعادل برشلونة 3 مرات في آخر 4 مباريات أمام إشبيلية وسلتا فيجو وأتليتكو مدريد، كلفت الفريق خسارة الصدارة لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد بفارق 4 نقاط.

وقد تكون عودة تشافي لتدريب برشلونة أحد أهم الأسباب التي ستدفع نجم الفريق ليو ميسي لتجديد عقده الذي سينتهي الصيف المقبل، بعد انتشار تقارير تفيد برفضه التجديد ورحيله في صيف 2021.

ونقلت الصحيفة تصريحات تشافي عن تمسكه بتدريب برشلونة من بداية الموسم الجديد، بقوله : “أود أن أعمل مع الأشخاص الذين أثق بهم، والذين لديهم ولاء، لا يمكن أن يكون هناك أي شخص سام حول غرفة تبديل الملابس”.

وكشفت الصحيفة عن اتفاق بين إدارة البارسا وتشافي لتدريب الفريق سيتقاضى بموجبه 5.4 مليون جنيه إسترليني في العام أي حوالي 6 ملايين يورو.