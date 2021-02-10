السبت 12 ذو القعدة 1443 ﻫ - 11 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عودة المياه إلى مجاريها بين قصي خولي وزوجته؟

10 - فبراير - 2021
قصي خولي

قصي خولي

A A A
طباعة المقال

نشر الممثل السوري قصي خولي وزوجته مديحة الحمداني صوراً عبر إنستغرام وفيديوهات أظهرت أن كلاً منهما يتابع الآخر ما لفت انتباه المتابعين بإمكان عودة المياه إلى مجاريها بينهما.

وفي الإطار نفسه نشرت مديحة على حسابها الخاص صورة لابنهما أرفقتها بالتعليق: “لن يعرف أي شخص آخر قوة حبي لك. فأنت الوحيد الذي يعرف صوت دقات قلبي من الداخل”.

واللافت أنها أتبعت ذلك بـ”هاشتاغ” #العميد_فارس_خولي. ويعني هذا أنها اعترفت بالاسم الذي يطلقه الممثل على ابنه وهو العميد مع إضافة الاسم الذي تحبه واسم العائلة إليه.

أما اللافت فهو رد زوجها الذي أعاد نشر الهاشتاغ نفسه مع رموز تشير إلى الحب والشكر.

    المزيد من منوعات

    عمى الألوان-تعبيرية
    يعاني 10 ٪ من سكانها بعمى الألوان.. تعرف على “جزيرة بنجلاب”
    شيرين
    شيرين تهاجم الشاعر بهاء الدين محمد.. والاخير “مش متعود أرد على حد”
    علم الصين
    لقطات لاعتداء على نساء بالضرب تثير غضبًا عارمًا في الصين!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع
    مجلس الوزراء
    فضيحة الوزير وامتعاض الموظفين!
    المروحية الإيطالية
    العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!