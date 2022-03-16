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عودة حسين فهمي مرة أخرى إلى رئاسة المهرجان

منذ 7 ساعات
حسين فهمي

حسين فهمي

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أصدرت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، قراراً بتولي الفنان المصري حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلفا للمنتج محمد حفظي، وفي بيان صحافي أصدرته الوزارة ظهر الثلاثاء، أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم قرارها، مشيرة إلى أن الفنان حسين فهمي سيتولى رئاسة الدورة الـ 44 من المهرجان.
ووجهت الوزيرة الشكر للمنتج محمد حفظي على المجهودات التي بذلها خلال توليه رئاسة المهرجان، في السنوات الماضية وما قام به من تطوير تجاه المهرجان، وأشارت إلى أن تقليدا جديدا سيتبع من خلال حفل سيقام خلال الأيام المقبلة، كي يتم تسليم رئاسة المهرجان من المنتج والكاتب محمد حفظي إلى الفنان حسين فهمي.
ويعود حسين فهمي مرة أخرى إلى رئاسة المهرجان، بعد أن كان رئيسا له في أربع دورات سابقة، منذ العام 1998 وحتى عام 2001 وحقق خلال فترته طفرة كبيرة، ولم تنقطع من بعدها علاقته بالمهرجان، حيث كان واحدا من الحضور الرئيسيين في الدورات الأخيرة، وحصل على العديد من التكريمات.
فهمي يستعد لرئاسة الدورة الـ 44 من المهرجان، تخرج من المعهد العالي للسينما ودرس الإخراج بالولايات المتحدة الأميركية، واكتشفه المخرج حسين الإمام وقدمه كممثل.
له العديد من الأفلام التي حصل من خلالها على الجوائز، حيث نال جائزة أحسن ممثل عن أدواره في أفلام “الرصاصة لا تزال في جيبي” و”دمي ودموعي وابتساماتي” و”الأخوة الأعداء”.

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