الأحد 22 صفر 1444 ﻫ - 18 سبتمبر 2022 |
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عين برشلونة على لاعب وسط تشيلسي

منذ 40 دقيقة
نادي برشلونة

نادي برشلونة

موقع kooora
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لم ينهِ برشلونة بعد ملف الصفقات، بعد مفاجآت الانتقالات الصيفية، ويرغب في إضافة المزيد من اللاعبين الجدد لقائمته التي يطمح في أن تحصد كل الألقاب مستقبلًا لإنجاح خططه الاقتصادية الطارئة.

ويحاول برشلونة التعاقد مع لاعب جديد من تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن برشلونة يراقب الإيطالي “جورجينيو”، لاعب وسط تشيلسي، ويرغب في ضمه بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد جورجينيو مع تشيلسي في الصيف المقبل، ولم يصل إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

كذلك، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة يرى جورجينيو بديلًا محتملًا لـ “سيرجيو بوسكيتس” الذي ينتهي عقده مع النادي الكتالوني هذا الموسم.

وكان برشلونة قد نجح هذا الموسم في الحصول على خدمات الثنائي أندرياس كريستينسن وماركوس ألونسو من ألونسو من تشيلسي، lما قد يحفز جورجينيو على الانتقال إلى “كامب نو”.

يُذكر أن برشلونة يعاني من أزمة مالية، لذا تركّز الإدارة مؤخرًا على إبرام العديد من الصفقات المجانية.

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