عين ليفربول على مهاجم ريال مدريد

لفتت تقارير صحفية الى سعي إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، لضم ماركو أسينسيو، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني.

وأفادت صحيفة “سبورت” في تقرير، بأن الريدز، يفكر في تدعيم مركز الجناح الهجومي، بضم الدولي الإسباني أسينسيو، وذلك خلال الانتقالات الصيفية.

هذا وأشار التقرير إلى أن إدارة ليفربول، تهتم بالتعاقد مع جناح ريال مدريد البالغ من العمر 26 عاما.

ويستعد نادي ريال مدريد، للتخلي عن أسينسيو مقابل 60 مليون يورو هذا الصيف، في الوقت الذي يحتوي فيه عقده على شرط جزائي بقيمة 700 مليون يورو.

وكشف التقرير أن ليفربول سيجد منافسة من عديد الأندية التي تريد ضم الإسباني الدولي، منها أرسنال وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند ويوفنتوس وميلان وباريس سان جيرمان.

يذكر أن أسينسيو يأمل في خوض تجربة جديدة خارج الملاعب الإسبانية، وسط اهتمام من عدة أندية مثل مانشستر يونايتد.