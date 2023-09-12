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غادة عبدالرازق: بحب أظهر أني قوية

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2023 10:31 صباحًا
غادة عبدالرازق

غادة عبدالرازق

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تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق عن جلسات تصويرها الأخيرة قائلة: بحب أظهر أني قوية وفي نفس الوقت دلوعة.

وقالت غادة عبد الرازق خلال لقائها مع ET بالعربي: في وقت بظهر فيه غادة القوية وأوقات غادة الدلوعة، ولازم الست يكون عندها دلع وتكون ذكية وقوية، وده ميمنعش رقتها وأنها تكون حنينة.

وأضافت غادة: أنا وشي صغير ورفيع جدًا، ولما بسيب شعري بحس أنه بيأكل ملامحي، ولكن لما شعري بيكون ملموم ببان كيوت وملامح وشي بتبان.

وعن عودتها لزمن الأبيض والأسود، قالت غادة عبد الرازق: لو كنت في زمن الأبيض والأسود كنت أحب أمثل أفلام نادية لطفي وسعاد حسني، وأحب أمثل مع رشدي أباظة وعمر الشريف وأحمد رمزي

وفي وقت سابق كشف المخرج هشام الرشيدي، عن موعد طرح أولى حكايات مسلسل “حدث بالفعل”، وهي “تحت الحزام”، التي تقوم ببطولتها الفنانة غادة عبد الرازق.

ويشار إلى أن المسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية، تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية، ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

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