الأثنين 25 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 19 ديسمبر 2022 |
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غادة عبدالرازق لن تشارك في السباق الرمضاني 2023

منذ 49 دقيقة
غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

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كشفت النجمة غادة عبد الرازق لأحد البرامج التلفزيونية، أنها لن تشارك في السباق الرمضاني المقبل لعام 2023 أيضاً، موضحة أن الأمر يعود إلى حسابات خاصة بها، وهذا عائد إلى ارتباطها بأعمال سينمائية، وأيضاً لحسابات شخصية.

جاء هذا القرار بعد تأجيل مسلسل “تلت التلاتة” الذي كان من المفترض أن تشارك فيه في الماراثون الرمضاني لهذا العام، لكن خلافاتها مع المنتج ممدوح شاهين حالت دون استكمال العمل.

الجدير بالذكر أن غادة عبد الرازق انتهت مؤخراً من تصوير مسلسل حدث بالفعل، والذي لم يحدد وقت عرضه حتى الآن، ويضم العمل عدداً كبيراً من النجوم أبرزهم، دينا الشربيني، شيرين رضا، سلمى أبو ضيف، جميلة عوض، وهو مسلسل متكون من حلقات منفصلة متصلة، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.

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