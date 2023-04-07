غادة عبد الرازق لـ"صوت بيروت إنترناشونال": أنتظر رد فعل الجمهور على " تلت التلاتة" على أحر من الجمر

بعد غياب سنتين عن المنافسة الدرامية تعود النجمة غادة عبد الرازق لتطل في المنتصف الثاني من شهر رمضان الجاري من خلال مسلسل ” تلت التلاتة” وعنه تتحدث لـ” صوت بيروت إنترناشونال” فتقول:” أجسد 3 شخصيات في العمل الذي ينتمي إلى الدراما النفسية.

وكان مُقرراً أن يكون 30 حلقة، قبل الاستقرار على اختصاره في 15 حلقة فقط، وتضيف “كنت أتابع كتابته مع المؤلفة هبة الحسيني منذ ما يقرب من عامٍ ونصف، وقبيل التصوير بأيام وقعت بعض الظروف، قررت وقتها تأجيله لرمضان 2024 بسبب ضيق الوقت”.

وأوضحت أن المنتج ممدوح شاهين، اقترح بالمشاركة في الموسم الحالي مع تعديل القصة، وعرضه في النصف الثاني من رمضان، متابعة “اقتنعت بالفكرة لحماسي، ولشعوري بأن ذلك يسمح لي بتقديم العمل بأريحية بعيداً عن ضغط الوقت”.

وقالت إن أصعب ما واجهها، كان يكمن في المشاهد التي تجمع شخصيتين من الـ3 في وقت واحد، متابعة “كنت أجسد كل شخصية بشكلٍ منفصل بما فيها من تعبيرات وانفعالات، وكأني أقف أمام الشخصية الأخرى، فكنت أحدق في الفراغ خلال تصوير هذه المشاهد، وأتخيل ردود فعل الطرف الآخر، وبعدها أعود لتجسيد الشخصية الثانية وهكذا، فالأمر كان صعباً ومرهقاً ويحتاج تركيز شديد، وكنت أصور لساعات طويل خلال اليوم”.

وأشارت إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجهها في هذا المسلسل، هو قدرة الجمهور على تمييز كل شخصية من الـ3، من خلال أبعادها وأداءها وليس ملامحها، معربة عن آمالها بأن ينال العمل إعجابهم، خاصة “وأنا أنتقي أعمالي الفنية بعناية شديدة حتى تليق باسمي وتاريخي وما حققته على مدار مشواري، إذ من المستحيل تقديم أعمال لا ترضيني أو لمجرد التواجد”.

وأكدت غادة عبد الرازق، أنها شعرت بحزن شديد، خلال العمل على تعديل واختصار قصة المسلسل، ليكون من 15 حلقة فقط، حيث حذفت العديد من الأحداث والخيوط الدرامية.

وأضافت: “كنت حزينة من داخلي، وأنا أفعل ذلك، لأن جميع المشاهد المحذوفة مهمة، واستغرقت كتابتها وقتاً طويلاً في البداية، وكنت انتهيت من دراستها ومعايشة تفاصيلها، وفجأة طُلب منّا حذفها، بالفعل اضطررت لذلك رغم أن الموضوع كان صعب جداً وقاسي عليّا”.

وأشارت إلى أزمة تغيير المخرج قبل أيام معدودة من انطلاق التصوير، مؤكدة أن “محمد هشام الرشيدي اعتذر عن العمل لظروف خاصة به، لكن لم يُستبعد، واختيار المخرج حسن صالح بدلاً منه، كان لأنني أعرفه جيداً، وكان سيجمعني به مشروعاً درامياً قبل فترة لكنه توقف”.

وأوضحت أن “المخرج على علم بالتفاصيل الكاملة للمسلسل منذ المراحل الأولى في الكتابة، نظراً لأنه زوج المؤلفة، فكانت تعرض عليه كل ما تكتبه أولاً بأول وتستشيره فيه بحكم أنها زوجته، لذلك كان هو البديل المناسب ولم يحتاج لوقت طويل لقراءة العمل ومعرفة تفاصيله.

وتعود غادة عبد الرازق، إلى السينما بعد سنوات طويلة من الغياب، وذلك من خلال فيلم “البقاء للأصيع” الذي كان يحمل اسماً مبدئياً “جوازة بالعافية”، ومن المقرر طرحه في موسم أفلام عيد الفطر، حيث يجمعها بالثنائي أحمد آدم وبيومي فؤاد، والمخرج شريف إسماعيل.

وقالت إنّ: “هذا الفيلم تحمست له فوراً، لأنه يعد تجربة جديدة عليّا تماماً، وقصته مختلفة، وأحداثه تدور في إطار كوميدي، ويجمعني بثنائي من أهم نجوم الكوميديا في مصر، موضحة أنها تجسد دور “هدى” موظفة بأحد البنوك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي وآدم.