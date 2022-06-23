غادة عبد الرزاق تكشف عن عمرها الحقيقي وعدد زيجاتها

غالباً ما تحاول الفنانات بشكل عام والنساء بشكل خاص، عدم الإفصاح عن العمر الحقيقي لهن، ولكن هذه المرة عكست الفنانة غادة عبد الرازق، جميع التوقعات بحيث تصدرت صباح اليوم، مؤشر البحث على موقع غوغل.

ولم تخجل الفنانة غادة عبد الرازق من الاعتراف بعدد زيجاتها، حيث كشفت في أحد اللقاءات التليفزيونية أن زيجاتها بلغت 11 زيجة.

وكشفت، لأول مرة خلال ندوة تكريمها في “بوابة أخبار اليوم”، عن عمرها الحقيقي بعد الأخبار الكثيرة المتداولة عنها خلال الفترة الماضية.

وقالت غادة: “أنا صريحة جداً وبقول الحقيقة فأنا عمري 50 عاما من مواليد 1970، ولا أحد يجرؤ على تزوير أي أوراق رسمية وجواز سفري يثبت ذلك”.

غادة عبد الرازق، فنانة متميزة بأدوارها الجريئة وتصريحاتها المثيرة وجمالها الفاتن، ونجحت بفضل موهبتها في أن تكون من أشهر النجمات بمصر والوطن العربي.

فهي ممثلة قوية نجحت بسرعة في الوصول إلى أدوار البطولة، بدأت مشوارها الفني الممتد حتى الآن من خلال الإعلانات وصولاً للأدوار الثانوية، ولكن سرعان أصبحت من النجمات اللاتي يعد لهن أعمالاً خاصة.