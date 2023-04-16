الأحد 25 رمضان 1444 ﻫ - 16 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غريزمان يقود أتليتيكو للفوز السادس على التوالي بالدوري الإسباني

منذ 9 دقائق
أتلتيكو مدريد- رويترز

أتلتيكو مدريد- رويترز

A A A
طباعة المقال

مدد أتليتيكو مدريد مسيرته الخالية من الهزائم إلى 13 مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد أن سجل أنطوان غريزمان هدفين في الفوز 2-1 على ضيفه ألميريا اليوم الأحد ليحقق انتصاره السادس على التوالي في الدوري.

ويبتعد أتليتيكو بفارق نقطتين فقط عن منافسه ريال مدريد صاحب المركز الثاني لكن فريق المدرب دييجو سيميوني يتأخر بفارق 13 نقطة عن برشلونة المتصدر. ويحتل ألميريا المركز 17 بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.

ودخل أتليتيكو في أجواء اللقاء سريعا وسجل في غضون خمس دقائق عندما ارسل أنخيل كوريا، وبضربة رأس متقنة اثر ركلة ركنية، الكرة باتجاه المرمى ليودعها غريزمان في الشباك من مسافة قريبة.

لكن ألميريا عاد إلى اتزانه في الدقيقة 37 عندما استطاع استغلال تمريرة خلفية سيئة من كوريا وضعت ليو بابتيستاو في طريقه نحو المرمى من ناحية اليسار في مواجهة ناديه السابق.

واطلق اللاعب البرازيلي تسديدته بسرعة لتصطدم بالمدافع خوسيه خيمنيز وتغير اتجاهها قبل أن تتجاوز يان أوبلاك وتسكن الشباك بنيران صديقة.

لكن فرحة الزوار لم تدم طويلا، حيث استعاد أتليتيكو تقدمه بعد ست دقائق عبر تحرك سريع وتبادل للكرة سمح ليانيك كاراسكو بالتمرير الكرة إلى غريزمان الذي سجل هدفه الثاني بإنهاء ذكي في الشباك.

واعتقد ألميريا أن لديه فرصة لخطف نقطة التعادل في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء عندما لمس خيمنيز الكرة داخل منطقة الجزاء. لكن حكم الفيديو المساعد ظهر في المشهد لينقذ أتليتيكو وأبلغ الحكم أن هناك حالة تسلل سبقت لمسة اليد.

وسيسافر أتليتيكو في المباراة المقبلة للقاء برشلونة، آخر فريق هزمه في يناير كانون الثاني الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

فريق يوفنتوس-رويترز
يوفنتوس يتلقى ضربة موجعة بالخسارة أمام ساسولو
أونيون برلين
الدوري الألماني.. أونيون يستعيد المركز الثالث بالتعادل مع بوخوم
صلاة التراويح- أرشيفية
صورة.. خطأ فادح على التلفزيون المصري خلال صلاة التراويح

الأكثر قراءة

الدولار والليرة اللبنانية
أمر "ماليّ" خطير يحضر للبنان!
رانيا يوسف
رانيا يوسف لطليقها: ولما مراتك كانت بتتباس وتقلع في الأفلام مكنتش بتزعل
حادث سير على أوتوستراد جونية - كسروان
بالصوَر.. حادث سير مروّع على أوتوستراد جونية وسقوط قتيلين