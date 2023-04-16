غريزمان يقود أتليتيكو للفوز السادس على التوالي بالدوري الإسباني

مدد أتليتيكو مدريد مسيرته الخالية من الهزائم إلى 13 مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد أن سجل أنطوان غريزمان هدفين في الفوز 2-1 على ضيفه ألميريا اليوم الأحد ليحقق انتصاره السادس على التوالي في الدوري.

ويبتعد أتليتيكو بفارق نقطتين فقط عن منافسه ريال مدريد صاحب المركز الثاني لكن فريق المدرب دييجو سيميوني يتأخر بفارق 13 نقطة عن برشلونة المتصدر. ويحتل ألميريا المركز 17 بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.

ودخل أتليتيكو في أجواء اللقاء سريعا وسجل في غضون خمس دقائق عندما ارسل أنخيل كوريا، وبضربة رأس متقنة اثر ركلة ركنية، الكرة باتجاه المرمى ليودعها غريزمان في الشباك من مسافة قريبة.

لكن ألميريا عاد إلى اتزانه في الدقيقة 37 عندما استطاع استغلال تمريرة خلفية سيئة من كوريا وضعت ليو بابتيستاو في طريقه نحو المرمى من ناحية اليسار في مواجهة ناديه السابق.

واطلق اللاعب البرازيلي تسديدته بسرعة لتصطدم بالمدافع خوسيه خيمنيز وتغير اتجاهها قبل أن تتجاوز يان أوبلاك وتسكن الشباك بنيران صديقة.

لكن فرحة الزوار لم تدم طويلا، حيث استعاد أتليتيكو تقدمه بعد ست دقائق عبر تحرك سريع وتبادل للكرة سمح ليانيك كاراسكو بالتمرير الكرة إلى غريزمان الذي سجل هدفه الثاني بإنهاء ذكي في الشباك.

واعتقد ألميريا أن لديه فرصة لخطف نقطة التعادل في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء عندما لمس خيمنيز الكرة داخل منطقة الجزاء. لكن حكم الفيديو المساعد ظهر في المشهد لينقذ أتليتيكو وأبلغ الحكم أن هناك حالة تسلل سبقت لمسة اليد.

وسيسافر أتليتيكو في المباراة المقبلة للقاء برشلونة، آخر فريق هزمه في يناير كانون الثاني الماضي.