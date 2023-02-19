الأحد 28 رجب 1444 ﻫ - 19 فبراير 2023 |
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غريزمان يقود أتليتيكو مدريد للفوز 1-صفر على بيلباو

منذ 6 دقائق
أنطوان غريزمان

أنطوان غريزمان

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سجل أنطوان غريزمان هدفا رائعا قرب النهاية ليفوز أتليتيكو مدريد 1-صفر على ضيفه أتليتيك بيلباو ويحكم قبضته على المركز الرابع بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وكان أتليتيكو هو الطرف الأفضل في أغلب فترات المباراة لكنه أهدر العديد من الفرص حتى هز غريزمان الشباك في الدقيقة 73.

وأطلق المهاجم تسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء بعد مجهود فردي بدأ بتمريرة بكعب القدم من البديل ممفيس ديباي لينطلق اللاعب الفرنسي ويمر من اثنين من المدافعين.

ووصل أتليتيكو إلى 41 نقطة من 22 مباراة متأخرا بنقطتين عن ريال سوسيداد، ويتقدم بأربع نقاط على ريال بيتيس خامس الترتيب.

ويحتل برشلونة، الذي يستضيف قادش في وقت لاحق من اليوم، قمة الترتيب برصيد 56 نقطة متفوقا بخمس نقاط على ريال مدريد.

    المصدر :
  • رويترز

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