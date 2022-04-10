غسل الاطباق يساعد الرجال في تحسين المزاجية في رمضان

أوضحت دراسة غريبة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية، بأن غسل المواعين يساعد على تحسين الحالة الصحية والنفسية وخصوصا في شهر رمضان.

وأوضح فريق الدراسة التي نشرت نتائجها في المجلة العلمية Mindfulness، أن الانخراط في الأعمال اليومية وخصوصا غسل الأطباق والأواني والتركيز فيها مع انتشار رائحة السوائل المنظفة وململس المياه الدافئة، يشجع المشاعر الإيجابية ويقضي على المشاعر السلبية، وذلك بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

واستهدف البحث 6000 طالب جامعي، أجمع 90% منهم على أن غسل الأواني ساعدهم في تحسين النوم، وخفف حدة الاكتئاب والتوتر، كما ساهم في زيادة التركيز أثناء المحاضرات.

يذكر أن هناك دراسة أجريت عام 2010 على 700 امرأة، أكدت وجود علاقة وثيقة بين العمل المنزلي والشعور بالهدوء والاسترخاء، وأثبتت الدراسة، أن غسل الأطباق وكي الملابس من المهام التي تساعد على التخلص من التوتر والإجهاد، الناتجين عن التفكير السلبي.