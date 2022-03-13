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"غضب حديقة الأمراء" ينفجر بوجه ميسي ونيمار

13 - مارس - 2022
ميسي ونيمار

ميسي ونيمار

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عبَّرت جماهير باريس سان جيرمان، عن غضبها الشديد تجاه الثنائي ليونيل ميسي الأرجنتيني، ونيمار جونيور البرازيلي، خلال مباراة بوردو، اليوم الأحد، في الجولة 28 من الدوري الفرنسي.

وأطلقت جماهير “بي إس جي” صافرات الاستهجان ضد ميسي ونيمار قبل اللقاء، وكذلك المدير الفني للفريق، ماوريسيو بوكيتينو.

في المقابل، صفقت الجماهير الباريسية للمهاجم الشاب، كيليان مبابي.

المثير أنَّ صافرات الاستهجان ضد ميسي ونيمار، استمرت حتى الدقائق الأولى من اللقاء، حيث دوَّت الصافرات في ملعب حديقة الأمراء، كلما لمس أحدهما الكرة.

وتشعر الجماهير الباريسية بالحزن الشديد بعد الخروج المؤلم من دوري الأبطال بالخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة (1-3) يوم الأربعاء الماضي.

يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة الفريق الباريسي (3-0) ليواصل صدارته جدول ترتيب الليج وان بـ65 نقطة، بينما بقي بوردو، متذيلا برصيد 22 نقطة.

    المصدر :
  • وكالات

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