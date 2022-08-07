غلاء الأسعار يجبر البريطانيين على التخلّي عن حيواناتهم

تتخوّف معظم الدول الأوروبية من “شتاء قاس” قادم على القارة، نتيجة ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات بعد أزمة الإمدادات التي فرضتها الحرب الروسية – الأوكرانية.

وأحد معالم هذا التخوّف يتجلّى في المملكة المتحدة، حيث تشهد المؤسسات الخيرية ارتفاعًا هائلا في المكالمات المتلقاة من بريطانيين لا يستطيعون الاحتفاظ بحيواناتهم الأليفة، ويرغبون بالتخلي عنها، بسبب غلاء المعيشة.

ووفق تقرير لصحيفة “ميرور” البريطانية، تلقت مؤسسة “Dogs Trust” الخيرية 18000 مكالمة هذا العام من أصحاب الحيوانات الأليفة الذين لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف الاحتفاظ بحيواناتهم المحبوبة.

ويمثّل ذلك زيادة بنسبة 55٪ عن الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، مع تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا.

وقال “آدم كلوز” من مؤسسة “Dogs Trust”: “يتعيّن على المالكين اتخاذ قرارات بين تدفئة منازلهم أو إطعام أطفالهم أو التخلي عن كلابهم”.

وأضاف كلوز: “الجميع يواجه نفس تسونامي الطلبات. وعلينا أن نتأكد من مدى إلحاح الحاجة”.

والصورة المؤلمة هي نفسها في مراكز إنقاذ الحيوانات في جميع أنحاء البلاد، والتي أصبحت الآن ممتلئة للغاية لدرجة أنها تضطر إلى رفض قبول الحيوانات الأليفة.

بدوره، قال “كلير سباركس” من مؤسسة “Gables Dogs and Cats Home” في بليموث: “المكالمات التي نتلقاها الآن بشكل متزايد من أشخاص لا يستطيعون حقا الاحتفاظ بحيواناتهم الأليفة لفترة أطول”.

هذا وارتفعت تكلفة أغذية الحيوانات الأليفة بنسبة 20٪ منذ العام الماضي، وبذلك وصلت تكلفة الاحتفاظ بالكلب إلى 250 جنيهًا إسترلينيا في الشهر، وتستمر أيضا الآن فواتير الأطباء البيطريين في الارتفاع.

في السياق نفسه، أبلغت مؤسسة “Battersea Cats and Dogs Home” في لندن عن 1200 طلب في يونيو من أصحاب الكلاب يتطلعون إلى تسليم حيواناتهم الأليفة، بزيادة قدرها 30٪ عن الشهر نفسه في عام 2021.