غلطة سراي يضم لاعب وسط إيطاليا "نيكولو زانيولو" من روما

قال نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (الأربعاء 8-2-2023) إن لاعب خط وسطه نيكولو زانيولو أكمل انتقاله إلى غلطة سراي التركي.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية ان زانيولو وقع عقدا لمدة أربعة أعوام ونصف، مضيفة أن غلطة سراي سيدفع لروما 16.5 مليون يورو (17.70 مليون دولار) و13 مليون يورو أخرى في شكل مكافآت تتعلق بالأداء أو إضافات تتوقف على أداء اللاعب.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، والذي انضم إلى روما في 2018 قادما من إنتر ميلان، ما يقرب من 130 مباراة مع نادي العاصمة الإيطالية وسجل أكثر من 20 هدفا في جميع المسابقات.

وكتب زانيولو في منشور وداعي على إنستجرام “رحبتم بي كما لو كنت في بيتي.

“دفعتموني للتطور، منحتموني الفرصة التي حاولت أن أغتنمها من كل قلبي..سأفتخر بالتاريخ الذي تجسده (روما) دوما، والقتال من أجل ألوانك والجهد التي بذلته من أجل قميص الفريق في كل مرة ارتديه.

“الآن بعد أن قلنا وداعا، أريد أن أخبركم بشيء واحد … كان شرفا لي (اللعب لنادي روما)”.

وظهر اللاعب لأول مرة مع منتخب إيطاليا في عام 2019، ليحل محل ماركو فيراتي في الفوز 2-صفر على الضيفة فنلندا في المباراة الافتتاحية لإيطاليا بتصفيات بطولة أوروبا 2020. وخاض اللاعب 11 مباراة دولية وسجل هدفين.

وغاب اللاعب عن النصف الثاني من موسم 2019-2020 وموسم 2020-2021 بأكمله بسبب إصابتين خطيرتين في الركبة.

وعاد في يوليو تموز 2021 بعد تعيين جوزيه مورينيو مدربا لروما، وسجل ستة أهداف ليساعده في الفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

ويتصدر غلطة سراي ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 54 نقطة من 22 مباراة. ويتفوق الفريق بفارق تسع نقاط على فناربخشه صاحب المركز الثاني الذي لديه مباراة مؤجلة.