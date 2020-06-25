غموض حول الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

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قالت مصادر إن الفنانة رجاء الجداوي دخلت في غيبوبة بعد تدني مستوى نسبة الأكسجين في الدم إلى 55%، وهي ما زالت موصولة على جهاز تنفس اختراقي، يمر من الفم إلى الرئتين مباشرة، وفق ما نقلته صحيفة “اليوم السابع” المصرية.

ونفى الفريق المعالج للفنانة المصرية رجاء الجداوي، بمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية شرقي القاهرة، الشائعات التي انتشرت حول وفاة الفنانة الكبيرة، فيما يلف الغموض حالتها الصحية بعد نفي ابنتها ما تردد عن فقدها للوعي أو دخولها في غيبوبة.

في المقابل، نفت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، ما تردد عن دخول والدتها في حالة إغماء، وقالت: “تواصلت مع الأطباء المعالجين لوالدتها وإن الرقم الخاص بالأكسجين الذي قيل إنه وصل إلى 55% ليس له أساس من الصحة ولم يقتربوا منه نهائياً”.

وأضافت أن حالة والدتها ما زالت حرجة، لكنها لم تفقد الوعي حتى الآن، حيث يقوم الأطباء بتخديرها وذلك بعد التأكد من وجودها بوعيها.

وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، العزل الصحي بالإسماعيلية، شائعات كثيرة وهو ما أزعج أسرتها التي طالبت الجميع بالدعاء.

وكتبت نجلة الفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك دعاء مؤثراً، قالت: “لا الله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا خالق يا محيي يا مميت اكتب لأمي الحياة يا قادر يا مجيب يا شافي اكتب لها الشفاء ومن عليها بالشفاء”.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي (81 عاما) شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل “لعبة النسيان” الذي أُذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.

وفي 24 مايو الماضي، نقلت الجداوي إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية المصرية منذ أكثر من 33 يوما، وتم حقنها بجرعتين من بلازما المتعافين من كورونا.