غموض في كيفية إدراكنا لـ"الحقائق''.. بحث يقترح ما يجب عليك قوله!

في بعض الأحيان يكون قول الحقيقة أمرا صعبا، أو حتى تصديقها من قبل الناس يكون أكثر صعوبة.

تعد الحقائق حجر الزاوية، ولكن في بيئة شديدة الاستقطاب تتميز بتوترات اجتماعية متصاعدة وطوفان من المعلومات المضللة والأخبار المزيفة، أصبحت الحقائق أقل يقينا في أذهان الناس.

وبسبب هذا الغموض الغريب في كيفية إدراكنا الآن لـ “الحقائق”، فإن استخدامها لدعم حجتك الأخلاقية أو السياسية حول شيء ما لم يعد استراتيجية مؤكدة، كما يقول الباحثون، على الرغم مما قد يوحي به حدسنا ومنطقنا.

وبدلا من ذلك، إذا كنت تريد حقا الحصول على فرصة لتغيير رأي شخص ما بشأن موضوع جاد، فهناك شيء آخر يجب أن تخبره به: تجاربك الشخصية.

ويوضح فريق بقيادة المعدة الأولى وعالمة النفس الاجتماعي إميلي كوبين، من جامعة كوبلنز-لانداو في ألمانيا، في دراسة أجريت عام 2021، أن “المعارضين السياسيين يحترمون المعتقدات الأخلاقية أكثر عندما تكون مدعومة بالتجارب الشخصية. إن تقديم تصورات عن الحقيقة ضمن الخلافات الأخلاقية يتم تحقيقه بشكل أفضل من خلال مشاركة الخبرات الذاتية، وليس من خلال تقديم الحقائق”.

كما أن الاعتماد على الحقائق لإقناع أولئك الذين لديهم معتقدات معارضة لمعتقداتنا له تاريخ طويل، يعود إلى عصر التنوير، وتعزيزه للعقلانية القائمة على الحقيقة والمنطق. وكان تأسيس حجتك على الحقائق، في يوم من الأيام، طريقة جيدة لكسب الاحترام في المناقشات، وكسب الخصوم.

ويقول الباحثون إن العقلانية بحد ذاتها لم تخرج عن الأسلوب بالضرورة، ولكن أصبح من الصعب أكثر من أي وقت مضى استخدام الحقائق لكسب الاحترام في النقاش، نظرا لأن الحقائق نفسها هي الآن موضع نقاش متكرر، بسبب الطبيعة الممزقة للطيف السياسي اليوم.

وفي حين أنه قد يبدو وكأنه مفارقة، فإن الطريق إلى إعادة اكتشاف العقلانية والاحترام المتصورين في نقاش سياسي أو أخلاقي يمكن أن يكون مشاركتي بتجربتك الذاتية بدلا من الحقائق الموضوعية – لأنه من المرجح أن يبدو شيئا حقيقيا وقابلا للتصديق بالنسبة إلى شخص يختلف معك.

وتم استخلاص النتيجة من دراسة واسعة تضمنت 15 تجربة منفصلة، قام خلالها الفريق بقياس ومقارنة ما إذا كانت الاستراتيجيات القائمة على الحقائق أو الخبرة جعلت وجهات النظر الأخلاقية أو السياسية تبدو أكثر عقلانية للمشاركين.

وعبر التجارب حول قضايا مثل تعدين الفحم والإجهاض، والتي شارك فيها الآلاف من المشاركين – بما في ذلك تحليل أكثر من 300000 تعليق على مقاطع فيديو “يوتيوب” – وجد الباحثون أن الحجج التي تعبر عن التجارب الشخصية ذات الصلة فازت على الاستراتيجيات القائمة على الحقائق.

وأوضح الباحثون: “نظرا لأن التجارب الشخصية تعتبر أكثر صدقا من الحقائق، فإنها توفر مظهر العقلانية لدى المعارضين، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الاحترام. ونقترح أن هذا التأثير يرجع إلى أن التجارب الشخصية لا تشوبها شائبة؛ قد تكون المعاناة المباشرة محصنة نسبيا من الشك”.

ومن بين التجارب الشخصية، كانت القصص التي يشارك فيها الناس تجربة الأذى الشخصي أو المعاناة هي الأكثر إقناعا من حيث كسب الاحترام من المستمع.

وقال كبير الباحثين وعالم النفس الاجتماعي كورت غراي من جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل لـ Inverse، عندما نُشرت الدراسة: “ما عليك فعله هو دعوة شخص ما لرؤيتك كإنسان عقلاني. وما يتعين على الناس القيام به هو إجراء محادثات تكشف ضعفهم”.

وهذا لا يعني أن الحقائق غير مجدية تماما، حيث أقر الباحثون بأن المحادثات الأكثر إنتاجية بين الأشخاص الذين لديهم وجهات نظر متعارضة يمكن أن تتضمن مزيجا من التجارب الشخصية والحقائق.

وكتب المعدون: “نتوقع أن التجارب الشخصية يمكن نشرها في وقت مبكر من المحادثات لبناء أساس الاحترام المتبادل أولا، ومن ثم يمكن تقديم الحقائق مع انتقال المحادثة إلى تفاصيل السياسة”.

وفي النهاية، بينما يقر الباحثون بأن عملهم لا يزال يترك العديد من الأسئلة دون إجابة، يقولون إن نتائجهم قد تسلط الضوء على آلية قابلة للتطوير للمساعدة في سد الانقسامات الأخلاقية في ما أصبح للأسف مجتمعا مجزأ للغاية “ما بعد الحقيقة”.