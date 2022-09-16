غوارديولا يعبّر عن فخره بـ هالاند

استمرّ الإسباني “بيب غوارديولا”، مدرّب مانشستر سيتي، في الإشادة بنجمه النرويجي “إيرلينج هالاند”، هدّاف الفريق.

وحصد هالاند جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي عن شهر آب الماضي، متفوّقًا على جميع المرشحين للجائزة، وهو أمر كان متوقعًا.

وعن تألّق هالاند منذ انضمامه للفريق، قال غوارديولا، خلال مؤتمر صحفي: “ما يقدّمه هالاند يدعو للفخر، خاصة في مثل عمره، أنه أمر رائع أن أقوم بتدريبه”.

وأضاف: “هالاند، طموح، هو الأفضل، شخص مثالي، شاب لطيف ويملك القدرة الفنية الاستثنائية”.

وفي أول شهر له في الدوري الإنكليزي، سجّل هالاند 9 أهداف في 5 مباريات، وهو حدث استثنائي للنجم النرويجي، علمًا بأنه يحتل حاليا صدارة ترتيب هداّفي المسابقة برصيد 10 أهداف بفارق 4 عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام.

وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا، سجّل هالاند 3 أهداف مع السيتي بواقع هدفين في مرمى إشبيلية وآخر بشباك بروسيا دورتموند.

وبشأن موقفه من مباراة كل النجوم التي تجمع بين لاعبي أندية الشمال في إنكلترا ضد الجنوب، وهو اقتراح الأميركي تود بويلي مالك تشيلسي، أكّد غوارديولا أنه يتفق مع الألماني “يورغن كلوب” مدرّب ليفربول في موقفه.

يقول غوارديولا: “أتفق مع يورغن فيما يخص حماسه لعدم إقامة هذه المباراة، وبالفعل إذا أعطوني التواريخ التي يجب أن تلعب فيها هذه المواجهة، فسيكون ذلك رائعًا”.