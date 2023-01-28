غوتشي تعين دي سارنو مديرا إبداعيا لإنعاش العلامة التجارية

قالت مجموعة كرينج الفرنسية للعلامات الفاخرة اليوم السبت إنها عينت ساباتو دي سارنو، أحد كبار مصممي الأزياء في دار فالنتينو، مديرا إبداعيا لغوتشي، أهم علاماتها التجارية.

وسيتولى دي سارنو في غوتشي مهمة إنعاش العلامة التجارية التي شكلت ثلثي أرباح كرينج في 2021 لكنها بدأت تفقد الزخم مقارنة بنجاحها الباهر بين عامي 2015 و2019.

بدأ دي سارنو (39 عاما) مسيرته المهنية في برادا عام 2005 قبل أن ينتقل إلى دولتشي آند غابانا، ثم انضم في 2009 إلى فالنتينو حيث شغل عدة مناصب قبل أن يتم تعيينه مديرا لمجموعات أزياء الرجال والنساء ليعمل عن كثب مع كبير المصممين بييرباولو بيتشولي.

وقال دي سارنو في بيان أصدرته كرينج “أفخر بالانضمام إلى دار لها مثل هذا التاريخ والتراث الاستثنائيين، والتي أبدت على مر السنين ترحيبا واعتزازا بالقيم التي أؤمن بها… أنا متأثر ومتحمس لتقديم رؤيتي الإبداعية لهذه العلامة التجارية”.

ومن المقرر أن يقدم دي سارنو مجموعته الأولى من أزياء غوتشي خلال أسبوع الموضة لأزياء النساء في ميلانو في سبتمبر أيلول 2023.