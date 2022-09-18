غوغل تحول ربع مليون دولار إلى حساب مهندس بالخطأ

قال الباحث الأمني سام كيوري، إن شركة غوغل أرسلت إليه 250 ألف دولار دون سبب واضح، وقد انتظر ”كيروي“ نحو شهر لحين تواصل الشركة معه وتوضيح الأمر.

وغرّد ”كيوري“ عبر حسابه الرسمي بلقطة شاشة للإشعار الذي يثبت فعلا حصوله على تحويل من الشركة الأمريكية بقيمة 249.999 دولار مطلع الشهر الجاري، موضحا بأنه قد انتظر ثلاثة أسابيع منذ تلقيه التحويل، وقام بالاحتفاظ بالمال، لحين تواصل الشركة معه، بحسب تصريحاته إلى موقع NPR.

وفي تغريدته، أوضح الباحث الأمني أنه قد تواصل مع غوغل عبر الدعم الفني، إلا أنه لم يحصل على رد طوال 3 أسابيع، مشيرًا إلى أنه بالفعل يعمل مع غوغل وغيرها من الشركات التقنية لاكتشاف ثغرات تقنية في خدماتها وبرمجياتها وأنظمتها، إلا أن المبلغ الضخم لا يتعلق بأي من أعماله الأخيرة مع غوغل.

وأشار ”كيوري“ إلى أنه سيحتاج إلى تحويل المال إلى حساب آخر، بحيث لا يحتاج إلى دفع الضرائب عليه، حيث لا ينتمي المبلغ الكبير إلى ماله الخاص.

وقد علقت الشركة الأمريكية على الواقعة بأن خطأ بشريا يقف وراء تحويل ربع مليون دولار إلى الشخص الخاطئ، مؤكدة على امتنانها الكبير لسرعة تواصل الباحث الأمني، لتصحيح الخطأ والعمل على استرداد المال بشكل سريع.

يُذكر أن تغريدة ”كيوري“ تضمنت سطرا ساخرا يقول بأنه ليست لديه أي مشكلة في الاحتفاظ بالمال، في حال لم ترغب الشركة في استرداد المال.

وقد حدثت واقعة مشابهة الشهر الماضي، حيث قامت منصة تداول العملات المشفرة Crypto.com بتحويل خاطئ لأكثر من 10 ملايين دولار لسيدة، وذلك بدلا من تعويضها بـ100 دولار فقط، إلا أن الشركة استغرقت 7 أشهر للتحقق من الخطأ والعمل على استرداد المبلغ المالي بشكل كامل، خاصة وأن السيدة كانت قد استخدمت جزءا من المال لشراء منزل ضخم وكذلك أنفقت جزءا كبيرا من المال المتبقي.

لمع اسم الباحث الأمني ”سام كيوري“ مؤخرا خلال اختراق شركة أوبر الأخير، والذي تسبب في تسريب كم ضخم من البيانات من خوادم وأنظمة الشركة الداخلية، حيث كان ”كيوري“ بين عدد من الباحثين الذين تمكنوا من التواصل مع المخترق والذي يبلغ من العمر حوالي 18 عاما.