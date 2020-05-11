“غوغل” و”فيسبوك” تمددان موعد عودة الموظفين إلى مكاتبهما حتى عام 2021

قرّرت كل من غوغل وفيسبوك، تأجيل موعد عودة الموظفين في شركاتهما إلى العمل حتى سنة 2021، وذلك نظراً للأوضاع الصحية الراهنة.

وسيستمر الموظفون بالعمل من منازلهم حتى نهاية السنة، مع العلم أن المجموعتين ستعيدان فتح مكاتبهما خلال الصيف وفقاً لتطور انتشار جائحة فيروس كورونا.

وبحسب رئيس مجلس إدارة “ألفابت” الشركة الأم لغوغل سوندار بيشاي، “سيستمر العمل عن بعد حتى الأول من حزيران على الأقل على أن تكون العودة على مراحل”، حيث تم إبلاغ موظفيه إنهم سيعملون من منزلهم على الأرجح حتى نهاية السنة.

وتعتمد شركة فيسبوك الأميركية بدورها النهج نفسه، اذ من المفترض أن تعيد فتح مكاتبها اعتباراً من السادس من تموز، مع ترك الحرية للموظفين الراغبين بمواصلة العمل من منازلهم حتى 2021.