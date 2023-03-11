غوندوغان يرحب بالانتقال لبرشلونة.. والتعاقد مع برناردو سيلفا مستحيل

في آخر تطورات الصفقات المحتملة لنادي برشلونة، قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إن برشلونة يمكنه التعاقد مع لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان في حين يستحيل على النادي الكتالوني التعاقد مع زميله في مانشستر سيتي، البرتغالي برناردو سيلفا.

وبحسب الصحيفة، فإن الوضع الاقتصادي لبرشلونة سيتحكم في التخطيط الرياضي للبلوغرانا، حيث إن اللعب المالي النزيف سيعوق النادي الكتالوني مرة أخرى.

وأكدت الصحيفة أن ضم برناردو سيلفا، هدف تشافي، مستحيل عمليًا في حين ينمو الخيار البديل وهو ضم زميله غوندوغان الذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي في يونيو المقبل.

وأكدت “موندو ديبورتيفو” أن مانشستر سيتي لن يسهل بيع برناردو سيلفا رغم أن اللاعب سيكون سعيدًا بقدرته على اللعب لبرشلونة، لكن النادي الكتالوني لا يمكنه إبرام صفقة تتراوح بين 70 و80 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب اللاعب المرتفع، حيث إنه من غير المتوقع أن يقبل براتب أقل مما يحصل عليه في مانشستر سيتي.

ويبلغ غوندوغان من العمر 33 عامًا في أكتوبر المقبل، لكنه في مستوى عالٍ، ويرى مانشستر سيتي أن بقاء اللاعب ممكن، لكنهم لا يتفقون مع الدولي الألماني.

وأشارت “موندو ديبورتيفو” إلى أن برشلونة حقق بالفعل تقدمًا مع بيئة غوندوغان، ويرحب اللاعب بارتداء قميص برشلونة على الرغم من أن المفاوضات ستتضح أكثر بناءً على “اللعب النظيف”.

ومن الأسماء الأخرى التي يمتلكها برشلونة كبديل لخط الوسط داني باريجو، الذي سيبلغ من العمر 34 عامًا الشهر المقبل.