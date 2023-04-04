غيابات برشلونة تؤرق تشافي قبل الكلاسيكو

قبل أيام من مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو كأس ملك إسبانيا، يعيش تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، موقفا لا يُحسد عليه جراء الإصابات التي ضربت الفريق.

ويستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد، الأربعاء المقبل، على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبات الفريق الكتالوني قريبا من التأهل للمباراة النهائية، بعدما حسم مباراة الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو لصالحه بهدف نظيف سجله البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع الفريق الملكي، بالخطأ في مرماه.

سيضطر تشافي لخوض المباراة بعد أقل من 48 ساعة وسط سلسلة من الغيابات عن مباراة ريال مدريد في الكلاسيكو، حيث يفقد الفريق خدمات كل من لاعب الوسط الإسباني بيدري، والجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن بسبب الإصابة.

لكن المشكلة الأكبر تتعلق بلاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، الذي لا يزال موقفه معلقا حتى الآن، وعلى الرغم من تأكيد الصحف الكتالونية غيابه عن مواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء، فإن تشافي سيضغط على اللاعب للمشاركة في الكلاسيكو بصفته أحد الأعمدة الأساسية للفريق الكتالوني.

وكان فرينكي دي يونغ أحد أبرز اللاعبين في الكلاسيكو الأخير بين برشلونة وريال مدريد في الليجا، حيث قدم الهولندي مباراة رائعة في فوز البارسا 2-1 يوم 19 مارس/آذار الماضي في الكامب نو، وهي النتيجة التي منحت فريق تشافي فرصة التحليق بالصدارة بفارق 12 نقطة.

مهمة مستحيلة

وتعرض دي يونغ للإصابة في الكلاسيكو ليتم استبعاده من قائمة هولندا خلال فترة التوقف الدولي، ويفقد مدرب برشلونة السابق رونالد كومان إحدى الركائز الأساسية للطواحين في مباراتي فرنسا وجبل طارق في تصفيات يورو 2024 التي ستلعب في ألمانيا.

وأصدر برشلونة بيانا طبيا أوضح فيه أن اللاعب “يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين في فخذه اليمنى”، دون أن يحدد البيان المدة التي سيقضيها دي يونغ، على الرغم من وجود تكهنات بأنه سيغيب لمدة 3 أسابيع.

ومع ذلك، فقد كان الهدف هو الاستفادة من فترة التوقف لمحاولة تجهيز اللاعب لخوض مباراة الإياب في نصف نهائي كأس الملك أمام ريال مدريد، لكن استمر غيابه عن الفريق بعد استئناف الليجا في مواجهة إلتشي، ليصبح قريبا من الغياب عن قائمة الكلاسيكو.

ووفقا لما كشفته صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن الهولندي ليس بحالة جيدة، وسيخضع لاختبار نهائي يوم الثلاثاء في المران الأخير لبرشلونة قبل الكلاسيكو لحسم موقفه، على الرغم من عدم تفاؤل النادي بقدرة اللاعب على التواجد في القائمة التي سيعلنها تشافي.

ولا يريد برشلونة المخاطرة بدي يونغ على الرغم من أهمية مواجهة ريال مدريد، خاصةً مع احتمالية خوض مباراة نهائية إذا حسم الفريق التأهل، لتؤكد “سبورت” أنه سيكون من غير الحكمة فرض الأمر وخسارته للأسابيع القليلة المقبلة خاصةً مع عدم حسم لقب الليجا حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن محاولة تشافي مع دي يونغ قد تتكرر أيضا مع ديمبلي، رغم أن الأخير تأكد غيابه عن المباراة بشكل كبير.