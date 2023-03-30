غياب وود مهاجم فورست حتى نهاية الموسم للإصابة

أعلن نوتنجهام فورست المتعثر بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس، غياب مهاجمه كريس وود لنهاية الموسم بسبب الإصابة.

وتعرض وود، الذي انضم إلى نوتنجهام معارا من نيوكاسل في يناير كانون الثاني الماضي، لإصابة في الفخذ في الخسارة 3-1 أمام توتنهام هوتسبير في 11 مارس آذار الجاري.

وانضم وود (31 عاما) إلى تشكيلة نيوزيلندا استعدادا لمواجهتين أمام الصين الأسبوع الماضي، لكنه لم يشارك في المباراة الأولى وخرج من التشكيلة قبل المباراة الثانية إذ عاد لناديه لتلقي العلاج.

وقال رئيس النادي ستيف كوبر في مؤتمر صحفي اليوم الخميس “سيغيب كريس وود حتى نهاية الموسم. تعرض لإصابة خلال التوقف الدولي”.

ويحتل نوتنجهام فورست المركز 16 برصيد 26 نقطة من 27 مباراة، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط. ويستضيف منافسه ولفرهامبتون الذي يحتل المركز 13 برصيد 27 نقطة من 28 مباراة بعد غد السبت.