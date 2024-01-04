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غياب ياسمين عبد العزيز عن العرض الخاص لفيلم زوجها يثير الجدل!

منذ ساعتين
آخر تحديث: 4 - يناير - 2024 4:26 مساءً

ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي

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لاتزال الشائعات تطال كل من الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي، فبعد توقعات خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف حول انفصال الثنائي في عام 2024، أثار غياب ياسمين عن العرض الخاص لفيلم زوجها الذي يحمل اسم “الإسكندراني”، دهشة الحضور.

واحتفل أبطال فيلم “الإسكندراني” بالعرض الخاص والأول له مساء أمس الثلاثاء، في أحد مولات 6 أكتوبر بحضور أبطاله.

ورغم تلك الأقاويل فإن سبب تغيب الفنانة هو تعرضها لوعكة صحية بسيطة منعتها من حضور العرض الخاص بفيلم الإسكندراني بطولة زوجها، بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية.

وتوافد على العرض الخاص لفيلم “الإسكندراني” كل من المخرج خالد يوسف ومجدي فكري والممثلة سناء يوسف وعصام كاريكا والمطربة غادة رجب وزوجها.

ويعتبر فيلم “الإسكندراني” أول عمل سينمائي من بطولة أحمد العوضي، لذلك يترقب طرحه العديد من جمهور الفنان، لرؤيته سينمائيًا بعدما تألق دراميًا خلال السنوات الماضية في مواسم رمضان بشخصيات الخديوي والكوماندا وغيرهم.

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