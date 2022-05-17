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غير متوقع.. كم بلغ سعر دمية الملكة إليزابيث؟

منذ 8 ساعات
الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث

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أطلقت شركة ماتيل، فى فترة سابقة، دمية باربى الجديدة التى تجسد إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، وذلك مع اقتراب الاحتفال بمناسبة اليوبيل البلاتينى للملكة، وتم بيع الدمية فور طرحها، مقابل 94.99 جنيهًا إسترلينيًا فى أبريل الماضى، إلاإنه مع اقتراب احتفالات اليوبيل، أصبحت لعبة” Barbie “موضوعًا لمزايدة شرسة على أحد مواقع البيع الإلكتروني حيث وصل سعرها إلى 800 جنيه إسترلينى، للدمية الواحدة، وفقا لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

وكشفت شركة ماتيل الأمريكية المصنعة للألعاب عن الإصدار المحدود من شخصية الملكة إليزابيث، بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عامًا على حكم الملكة المثيرة للإعجاب، الشهر الماضي، مع توقع أن تصبح اللعبة قطعة مربحة من التذكارات الملكية.

بعد طرح الدمية للبيع مقابل 94.99 جنيهًا إسترلينيًا، ورد أن باربى بيعت فى ثوانٍ، وأصبحت المجموعة المرغوبة منذ ذلك الحين موضوعًا لمزايدة شرسة على أحد مواقع البيع أون لاين الشهيرة، ويضاعف بعض البائعين سعر الدمية ثلاث مرات حيث يتصارع المتسوقون الحصول على القطعة التي تقدر بسعر 800 جنيه إسترلينى.

وتستعد المملكة المتحدة فى شهر يونيو المقبل للاحتفال باليوبيل البلاتينى لإليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، التى جلست لمدة 70 عاما على العرش، مع تزايد الاستعدادات والتجهيزات للاحتفالية الضخمة.

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