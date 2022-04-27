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“غينيس” تختار راهبة فرنسية كـ”اكبر معمرة جديدة في العالم”

منذ 19 ساعة
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2022 4:40 مساءً
اكبرة معمرة جديدة تدخل موسوعة غينيس وهي راهبة فرنسية الأخت أندريه تبلغ 118 عاما

اكبرة معمرة جديدة تدخل موسوعة غينيس وهي راهبة فرنسية الأخت أندريه تبلغ 118 عاما

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أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أن راهبة فرنسية أصبحت رسمياً أكبر معمرة في العالم تعيش في سن 118 عاماً و 73 يوماً.
وقالت موسوعة جينيس إن الأخت أندريه وهي راهبة ولدت لوسيل راندون في 11 فبراير 1904، أطلق عليها رسمياً لقب أكبر شخص على قيد الحياة بعد وفاة اليابانية كين تاناكا عن عمر يناهز 119 عاماً و 107 أيام.

وحصلت الأخت أندريه، التي أخذت اسمها بعد أن أصبحت راهبة كاثوليكية عام 1944، على لقب أقدم راهبة في العالم من قبل موسوعة جينيس، وهي ثاني أقدم فرنسية على الإطلاق وثالث أقدم أوروبية مسجلة.

وقالت الراهبة، وهي صماء جزئياً وتستخدم كرسياً متحركاً، إنها لا تزال تحاول إبقاء عقلها نشطاً.

وأضافت الأخت أندريه لموسوعة جينيس للأرقام القياسية: “لقد استيقظوا في السابعة صباحاً، وقدموا لي وجبة الإفطار، ثم وضعوني على مكتبي حيث أبقى مشغولة بأشياء صغيرة”.

وأكد العاملون في دار تقاعد الأخت أندريه إنها لا تزال تحصل على كأس من النبيذ كل يوم.

ووُلدت أكبر معمرة على الإطلاق، الفرنسية جين لويز كالمينت، عام 1875 وتوفيت عن عمر يناهز 122 عاماً و 164 يوماً.

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