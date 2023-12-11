فؤاد عبد الواحد يطرح البومه الجديد 2024 ويبدأ بـ"قلة أدب"

لفت الفنان فؤاد عبد الواحد أنظار الجمهور الخليجي والعربي بقوله عبارة “قلة أدب” في الفيديو الترويجي لألبومه الجديد “فؤاد عبدالواحد 2024″، والذي تصدر من خلاله تريند منصة “X”، بين التساؤل والترقب لأغنيات الألبوم الجديد الذي حملت جميع أغنياته توقيع الملحن “عزوف”.

وأبدى فؤاد تفاعله مع الجمهور وتصدره تريند منصة “X” بعبارة نشرها في حساباته معلقاً من خلال جميع منصاته الرسمية قال فيها: “شكراً لمحبتكم وان شاء الله دايم عند حسن الظن”، موضحاً أن ألبوم “فؤاد عبدالواحد 2024” هو حصيلة جهد وتعب أكثر من سنتين من التحضير برفقة الملحن “عزوف” واشراف المنتج ناصر الجهوري.

وقد عرضت الأغنيات الـ 12 في ألبوم “فؤاد عبدالواحد 2024” من إنتاج وتوزيع روتانا للصوتيات، بالقناة الخاصة بهم في موقع اليوتيوب.

وقد تعاون فؤاد عبدالواحد مع أهم الشعراء والموزعين الموسيقيين في الوطن العربي، حيث جاءت ثلاث أغنيات “قلة أدب” و “حبيبي” من أشعار سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وحملت أغنية “أدراه” كلمات الشاعر علي بن حمري، وأغنية “الإنّه” كلمات الشاعر “ود”.

وحملت أغنية “ضاق الغمام” تفاعلاً جماهيرياً بعد طرح الألبوم، وهي من كلمات الشاعر الراحل مساعد الرشيدي، الذي إختار فؤاد من قصائده أغنية أخرى حملت عنوان “نشّد”، لتأتي الأغنيتين “مهما قلت” و”تركت الشوق” من كلمات الشاعر محمد الغرير، وأغنية “أنا الكذاب” كلمات الشاعر إبراهيم الزيلعي، وأغنية “حبيب الناس” للشاعر “الجادل”، وأغنية “كل أحبك” كلمات “ومض”.

وتعاون “فؤاد عبدالواحد مع الموزع الموسيقي عصام الشرايطي في توزيع 4 أغنيات، والموزع عمر الصباغ في 3 أغنيات، والموزع مشاري ابو جواد في 3 أغنيات أيضاً، وأغنية للموزع “مروان” وأغنية واحدة مع الموزع خالد عز.