فائزان بثاني أكبر جوائر يانصيب باوربول في تاريخ أمريكا

لوحة إلكترونية تعرض الجائزة الكبرى البالغة 1.7 مليار دولار في سحب يانصيب Powerball في كوينز، مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 5 سبتمبر 2025. رويترز

أعلن الموقع الإلكتروني لجائزة باوربول الكبرى لليانصيب في الولايات المتحدة في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد فوز شخصين من ولايتي ميزوري وتكساس بجائزة كبرى مجمعة تبلغ قيمتها نحو 1.8 مليار دولار، وهي ثاني أكبر جائزة في تاريخ اليانصيب في البلاد.

وستقسم الجائزة بين حاملي التذكرتين الفائزتين اللذين لم يكشف عن هويتيهما. ويمكن لكل فائز الاختيار بين الحصول على مبلغ نقدي سنوي على أقساط لمدة 30 عاما ويبلغ في المجمل 893.5 مليون دولار، أو الحصول على مبلغ إجمالي مقدما على شكل دفعة واحدة مخفضة، قبل خصم الضرائب، وقدره 410.3 مليون دولار.

وجاء سحب أمس السبت ليكون الثاني والأربعين منذ الفوز السابق بجائزة كبرى في 31 مايو أيار، وهو رقم قياسي جديد لأطول سلسلة في تاريخ يانصيب باوربول. وتبلغ احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى واحدا من 292.2 مليون، ويجرى السحب ثلاث مرات أسبوعيا.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة الجديدة 1.787 مليار دولار، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الجائزة الكبرى القياسية التي بلغت قيمتها 2.04 مليار دولار وفاز بها شخص واحد في كاليفورنيا في نوفمبر تشرين الثاني 2022.

وتباع تذاكر يانصيب باوربول بدولارين.