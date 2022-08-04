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فابريغاس: كمشجّع لبرشلونة أتمنّى عودة ميسي

منذ 23 دقيقة
آخر تحديث: 4 - أغسطس - 2022 11:05 صباحًا
ميسي وفابريغاس

ميسي وفابريغاس

موقع kooora
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تمنّى “سيسك فابريغاس”، نجم برشلونة السابق، عودة صديقه الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، لاعب باريس سان جيرمان، لصفوف البلوجرانا الصيف المقبل.

وأوضح فابريغاس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “كمشجع لبرشلونة، أتمنى عودة ميسي”.

وقال: “يتبقى عام واحد في عقده مع باريس، لذا أحب عودته، لأنه حلم للنادي وجميع الجماهير.. وأتحدث إليكم كمشجع”.

وعن جيرارد بيكيه، مدافع البارسا، قال: “إذا كان بحالة جيدة جدا، فهو مدافع تنافسي للغاية.. في الموسم الماضي عانى كثيرا، لكن السنوات تمر، وهو يحاول دائما القتال بقميص النادي”.

وبشأن ميركاتو برشلونة، علّق قائلًا: “لقد قام النادي ببعض التعاقدات الرائعة، وعليهم التنافس على كل شيء.. الفوز مرة أخرى على ريال مدريد سيكون أمرًا معقدا للغاية، لأنهم دعموا صفوفهم أيضا بشكل جيد جدا”.

وأضاف فابريغاس: “أعرف تشواميني جيدا، وتحدثت مع أشخاص من برشلونة لضمه، حيث يعد لاعبًا عظيمًا للمستقبل.. لكن لم يكن الأمر ممكنا ماليا، وفي النهاية انتقل للنادي الخصم (ريال مدريد).. ويجب استغلال فرص السوق”.

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