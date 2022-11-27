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فاران يحذر من مقارنة مشوار فرنسا في قطر وفوزها بالمونديال في 2018

منذ 41 دقيقة
رافائيل فاران

رافائيل فاران

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حذر رافائيل فاران مدافع فرنسا من المقارنة بين مشوار فرنسا في قطر وفوزها بكأس العالم لكرة القدم 2018، مشيرا إلى الزمن قد تغير.

وأصبحت فرنسا، حاملة اللقب، أول منتخب يتأهل إلى دور الستة عشر في قطر بتغلبها 2-1 على الدنمرك أمس السبت بفضل ثنائية من المتألق كيليان مبابي في الشوط الثاني.

وتلعب فرنسا، أول حامل لقب يتأهل إلى الدور التالي منذ البرازيل في 2006، أمام تونس في ختام منافسات المجموعة الرابعة يوم الأربعاء ومن المتوقع أن تستعين بالبدلاء لإراحة اللاعبين الأساسيين.

وقال فاران، الذي تعافى من إصابة في الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم للمرة الثالثة، إن مزيجا من اللاعبين المخضرمين والشبان في المنتخب الفرنسي نجح في التأقلم على الظروف المتغيرة، لكن مدافع الفريق حذر من عقد مقارنات مع تشكيلة 2018.

وأبلغ فاران الصحفيين “أعتقد أن علينا تجنب الانغماس في المقارنات. إنه زمن آخر. صعوبة كأس العالم تكمن أن اللاعبين مختلفون وكذلك حالتهم. أربع سنوات في كرة القدم دهر من الزمن”.

وقال فاران إن التواضع وأخلاقيات العمل الجادة والموهبة ضمن ثوابت المنتخب الفرنسي.

وتابع مدافع مانشستر يونايتد “يجب علينا أن نواصل العمل بنفس القيم التي ساهمت في نجاحنا في السنوات الأخيرة”.

    المصدر :
  • رويترز

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