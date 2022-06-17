فارس كرم لصوت بيروت إنترناشونال: أصور كليب جديد الأحد المقبل

النجاحات تلاحق النجم اللبناني فارس كرم في كل أعماله الفنية، فمنذ أيام عاد من الولايات المتحدة الأميركية حيث أحيا هناك مجموعة من الحفلات التي حضرها آلاف الأشخاص الذين يحبون فن كرم الشعبي.

وعن هذه الرحلة قال لـ “صوت بيروت إنترناشونال”: “الحمد الله كان نجاح حليفنا وقد سعدت بلقاء الجاليتين اللبنانية والعربية في أكثر من ولاية أميركية وقد عدت من عشرة أيام إلى لبنان لأنابع إنجاز أغنياتي الجديدة التي ستصدر قريبا في إطار ” ميني ألبوم” ويتضمن هذا العمل خمس أغنيات ثلاثة منها من كلمات وألحان فارس أسكندر واغنيتين من ألحان فضل سليمان وكلمات الشاعرة حياة أسبر أما التوزيع الموسيقي فتولاه عمر صباغ وتابع ” إن شاء نهار الأحد المقبل سأصور كليب لإحدى الأغنيات التي سيتزامن طرحها مع الميني ألبوم الذي تنتجه شركة ” روتانا”، هذه الشركة التي أعتز بها وبمسيرتي معها. وعن حفلاته المقبلة قال ” سأحيي مجموعة من الحفلات العامة والخاصة في الأسابيع المقبلة ومنها في تونس وقبرص وسوريا.

وعندما سألناه عن عائلته وهل ينظر مولود جديد رفض التعليق لأنه يحبذ أن تبقى حياته الخاصة بعيدة عن الإعلام.

ويشير كرم إلى الاوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب اللبناني في ظل الازمات المتتالية “انا لست بعيدا عما يحصل في بلدي واشاهد يوميا طوابير السيارات التي تقف امام محطات الوقود والافران والصيدليات الخ. ورغم ذلك يوضح ان الفن يجب ان يستمر لان هناك عائلات كثيرة تعيش من هذا المجال”.

وبالعودة الى انطلاقته الفنية يقول فارس كرم انه في طفولته كان صوته يصدح في ارجاء البيت وكان اهالي جزين يتوقعون له النجاح والنجومية وبعد نجاحه لا يعتبر كرم نفسه اسير اللون الشعبي بل انه مميز في هذا اللون الذي احرق البعض عندما اقتربوا منه كما يرفض فكرة انه لم ينجح في الغناء الكلاسيكي ويرى ان الناس احبت معظم اغنياته الرومانسية لكنه يؤمن بأن على الفنان ان يخلق هوية خاصة به وقد قرر ان يستمر باللون الشعبي الذي اوصله الى قلوب الناس. واعترف كرم بأنه لو جرى تقييم اعماله فنيا لاختلفت المعادلة لكن على الارض هو من الاقوى لانه يقدم الفن الشعبي الذي يريده السوق والناس واكبر دليل نجاح حفلاته في كل العواصم العربية