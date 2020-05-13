فارس كرم يدخل القفص الذهبي… وإليسا: بيلبقلك الفرح وانشالله تعيشو حياة حلوة
بعد الشائعات، دخل الفنان اللبناني فارس كرم القفص الذهبي. وأعلن الخبر السعيد من خلال مقابلة أجراها في برنامج “سوالف رمضانية”.
وانهمرت التعليقات والتهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتوجهت الفنانة اللبنانية إليسا بتهنئة فارس كرم من خلال نشرها تغريدة عبر حسابها الخاص عبر تويتر.
وكتبت إليسا لفارس كرم، “بيلبقلك الفرح وانشالله تعيشو حياة حلوة. مبروك لأوفى وأطيب الناس وبعد هالأزمة بدنا نحتفل معك”.
بيلبقلك الفرح وانشالله تعيشو حياة حلوة. مبروك لأوفى وأطيب الناس وبعد هالأزمة بدنا نحتفل معك ❤️@fareskaram
— Elissa (@elissakh) May 13, 2020