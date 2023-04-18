فارس وعاشق.. ما لا يعرفه الكثيرون عن الملك تشارلز

من المقرر أن يقام حفل تتويج الملك تشارلز الشهر المقبل بكنيسة وستمنستر آبي في لندن في تقليد يعود إلى نحو ألف عام.

وفيما يلي بعض الحقائق غير المشهورة عن الملك تشارلز.

أول ملك يذهب إلى المدرسة

تشارلز هو أول ملك لبريطانيا تلقى التعليم في صغره في المدرسة، إذ تلقى جميع أسلافه تعليمهم على يد معلمين خصوصيين.

التحق تشارلز بمدرسة هيل هاوس في غرب لندن قبل أن ينتقل إلى مدرسة تشيم الداخلية في بيركشير، نفس المدرسة التي درس فيها والده الراحل الأمير فيليب، ويصبح الطالب الممثل لها فيما بعد.

انتقل بعد ذلك إلى مدرسة جوردونستون الداخلية التي كانت تحكمها قواعد صارمة في اسكتلندا حيث درس فيليب أيضا. وخلال رحلته التعليمية أمضى تشارلز فصلين دراسيين في مدرسة جيلونج جرامر التابعة لكنيسة إنجلترا في ملبورن بأستراليا.

والتحق تشارلز بكلية ترينتي بجامعة كمبردج لدراسة علم الآثار والأنثروبولوجيا الفيزيائية والاجتماعية، لكنه تحول لاحقا إلى دراسة التاريخ. كما دراس لفصل دراسي واحد في كلية جامعة ويلز في أبيريستويث لتعلم اللغة الويلزية.

رياضي

كان تشارلز في شبابه عاشقا لرياضات التزلج وركوب الأمواج والغوص. وظل حريصا على ممارسة لعبة البولو لأكثر من 40 عاما حتى تركها عام 2005 وعمره 57 عاما.

خاض منافسات رياضية حتى عام 1993 وتعرض ذات مرة لكسر مضاعف في الذراع اليمنى جراء سقوطه أثناء اللعب، وهو ما تطلب إجراء جراحة وتطعيم عظمي. كما أدى حادث تعثر آخر في عام 2001 إلى دخوله المستشفى.

وشارك الأمير أيضا في ستة سباقات فروسية للهواة بين عامي 1980 و1981، وحصل على المركز الثاني مرتين ولكنه سقط من على الفرس مرتين أيضا.

عاشق للموسيقى والفنون

تشارلز شغوف بالفنون وخاصة أعمال شكسبير التي اقتبس منها عدة مرات في كلمات أدلى بها منذ أن خلف والدته الملكة إليزابيث الثانية على العرش.

تعلم في المدرسة العزف على آلات البيانو والبوق والتشيلو، وشارك في عدد من العروض المسرحية بما في ذلك دور البطولة في مسرحية عن قصة “ماكبث” لشكسبير. كما أن تشارلز من عشاق الأوبرا والموسيقى الكلاسيكية، لكنه يذكر أيضا أن ليونارد كوهين واحد من الفنانين المفضلين لديه.

وعندما أصبح أميرا لويلز عام 2000، أعاد أيضا إحياء تقليد وجود عازف قيثارة رسمي.

مدافع عن البيئة

اشتهر تشارلز بنشاطه البيئي وحبه الشديد للطبيعة والهواء الطلق.

وكشف مكتبه في عام 2020 أنه كلما غرس شجرة فإنه كثيرا ما يربت على فرع منها بود.

ومن الأنشطة الأخرى التي يستمتع بممارستها في الهواء الطلق هي زراعة الأسيجة النباتية، وهو راعي الجمعية الوطنية للأسيجة النباتية.

ويقول مساعدوه إنه يكون في أسعد حالاته عندما يتجول في حديقة منزله في هايجروف بغرب إنجلترا، أو عند السير وممارسة الصيد في براري قصور العائلة المالكة في اسكتلندا مثلما كانت تفعل والدته الراحلة.

وألّف تشارلز كتابا للأطفال نُشر عام 1980 للترفيه عن شقيقيه الأصغر أندرو وإدوارد. ويحكي الكتاب مغامرات رجل مسن في الريف حول قلعة بالمورال في اسكتلندا.

واستلهم من الجبال المغطاة بنبات الخلنج حول بالمورال أفكار بعض لوحاته المرسومة بالألوان المائية، والتي ظهر بعضها في المعارض الفنية على مدار الخمسين عاما الماضية.

لا يتناول الغداء

لا يتناول تشارلز وجبة الغداء، كما أن الشاي المفضل له هو شاي دارجيلنج بالعسل والحليب.