فاز بجائزة اليانصيب.. بعد ان أختار أرقاما شاهدها في الحلم

في حدث لا يحدث في العالم سوى مرة واحدة فقط، تحققت رؤية رجل في ولاية فرجينيا الأمريكية، حيث استطاع الرابح ألونزو كولمان أن يفوز بجائزة يانصيب قدرها 250000 دولار، بعد أن اختار أرقاما شاهدها في الحلم وهو نائم.

وأخبر الرابح ألونزو كولمان مسئولي اليانصيب في ولاية فرجينيا أنه استخدم مجموعة من أرقام اليانصيب التي جاءته في المنام لشراء تذكرة اليانصيب الجديد، وذلك بحسب “kktv”.

وقالت شركة اليانصيب في فرجينيا خلال بيان صحفي إن كولمان قسّم رهانه بقيمة 2 دولار بأربع طرق عندما اشترى التذكرة، كان لديه أربع مجموعات من الأرقام، وباستخدام ميزة “العب على طريقتك”، ربح المال على إحدى مجموعاته من الأرقام.

وقال كولمان أنه كان يشاهد الرسم عندما نظر إلى التذكرة وأدرك أن الأرقام في حلمه هي نفسها الموجودة على الشاشة، وانتشرت قصة كولمان على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل مستخدمي الإنترنت مع هذه الصدفة الغريبة.