فاسور: فيراري سيجري تغييرات طفيفة على الفريق

قال فريد فاسور الرئيس الجديد لفيراري الثلاثاء إنه سيجري تغييرات طفيفة على الفريق المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات لكن أي تغييرات أكثر أهمية ستنتظر حتى تتضح الصورة بعد السباقات الأولى لموسم 2023.

وبدأ المسؤول الفرنسي العمل في مارانيلو الشهر الماضي فقط بعد تعيينه خلفا لماتيا بينوتو.

وقال فاسور في حفل تدشين السيارة الجديدة للفريق في حلبة فيورانو “تفصلنا فترة قصيرة على السباق الافتتاحي لكني أستغل الفرصة كل يوم للتعرف أكثر على الجميع في الشركة والوقوف على كافة التفاصيل.

“يصعب جدا إجراء تغييرات كبيرة لكننا سنقوم ببعض التغييرات الطفيفة في تشغيل فريق السباق.

“بعدها سنرى بعد البحرين وأول سباقين من الموسم ما الذي سيحدث”.

وينطلق السباق الافتتاحي للموسم على حلبة الصخير في الخامس من مارس\آذار.

وأنهى فيراري الموسم الماضي في المركز الثاني خلف رد بول ورغم بدايته القوية بسيارة سريعة تأثر بأخطاء السائقين والاستراتيجية وبمشاكل في المحرك.