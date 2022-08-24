فاليري أبو شقرا تنشر صور من كواليس "من... إلى"

نشرت الممثلة اللبنانية وملكة جمال لبنان السابقة ​فاليري أبو شقرا​ صوراً من كواليس تصوير مسلسلها الاخير “من… إلى”.

“من.. إلى” الذي شاركت بطولته مع الممثل السوري ​قصي خولي​ على وسائل التواصل الاجتماعي.

ظهرت فاليري بأحد الصور الى جانب خولي، وهما ينظران الى الكاميرا و يبتسمان، وفي لقطة اخرى ظهرت في غرفة الماكياج كذلك ظهرت فاليري في لقطة قرب أحد المصورين.

وعلقت فاليري على الصور سائلة متابعيها ما هو رأيهم بنهاية المسلسل؟ تفاعل معها المتابعون حيث قالت إحدى المتابعات: “رائع من الحلقة الاولى الى الحلقة الاخيرة”.

ومسلسل “من إلى” كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2022 بعد تأجيل مسلسل “من إلى” بسبب تعرض عدد من فريق العمل للإصابة بفيروس كورونا ومن بينهم قصي وفاليري ما أدى إلى تأخر التصوير وتأجيل العرض للوقت الحالي.