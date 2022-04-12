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فان جال يُعلن شفاءه من السرطان!

12 - أبريل - 2022
"كووورة"
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أكد لويس فان جال، المدير الفني لمنتخب هولندا، أنه خضع لعلاج ناجح من سرطان البروستاتا.

وكان مدرب الطواحين، قد أعلن إصابته بالمرض عبر شاشة التليفزيون الهولندي مطلع هذا الشهر، ما أثار تساؤلات بشأن قدرته على قيادة المنتخب في كأس العالم 2022 في قطر.

وقال صاحب الـ70 عاما، لوكالة الأنباء الهولندية “أيه.أن.بي”: “مر بي كل شيء. خضعت للعلاج الإشعاعي 25 مرة. ثم كنت مضطرا للانتظار بين 5 و6 أشهر لأرى ما إذا كان العلاج نجح أم لا. وبالفعل نجح”.

وسوف يرحل فان جال عن منصبه بعد أن يقود بلاده في مونديال قطر 2022، حيث يتطلع للحصول على مركز أفضل من المركز الثالث الذي قاد إليه المنتخب في 2014 بالبرازيل.

وسيكون الظهور المقبل للمنتخب الهولندي في دوري أمم أوروبا، حيث يواجه منتخبات بلجيكا وويلز وبولندا، علما بأن البطولة تنطلق في حزيران المقبل.

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