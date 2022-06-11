فتاة تصاب بمرض خطير كاد ان يقضي عليها.. والسبب "البطاطا المقلية"

يلعب ما اعتدنا على تناوله دورا كبيرا في حياتنا، فمع ملاحظة صغيرة لما يدور حولك ستجد أن ما تتناوله سيؤثر عليك مستقبلا من اعتاد على تناول الأطعمة الصحية، ستجده مع تقدمه في العمر يمتلك حياة هادئة بعيدا عن المشكلات الصحية ومن اعتاد على تناول الكثير من السكريات والدهون غير الصحية ستجد في مستقبله الكثير من الامراض كأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، ودليل تلك المعاناة هي فتاة واجهت مرض خطير نتيجة روتين ما اعتادت تناوله منذ الصغر.

فعشقها للبطاطا المقلية منذ الصغر تحول معها إلى هوس استمر لأكثر من 23 عام، حتى أنها لم تعد تتمكن من تناول أي نوع آخر من الطعام ولا تستطعم اي طعم آخر سوى البطاطا المقلية، لتقرر بعد تشخيصها ومعاناتها بمرض التصلب المتعدد أن تغير روتين حياتها وتعتمد على تناول أطعمة أخرى، لتتذوق الفاكهة والخضروات للمرة الأولى في حياتها وهي في عمر الـ 25 عام بحسب موقع ” daily record”.

” زوي سادلر” هي تلك الفتاة التي استمرت 23 عام تتناول رقائق البطاطا المقلية مع الخبز الأبيض في كل وجبة طعام لها، لدرجة أن تناول الأطعمة الأخرى تجعلها تشعر بالمرض الجسدي وفي عامها الـ 25 تم تشخيص إصابتها بالتصلب المتعدد “MS”، وهو مرض يمكن أن يتسبب في إعاقة عمل الجهاز العصبي المركزي.

وذلك من خلال مهاجمة الجهاز المناعي لـ “المايلين” المسؤول عن حماية ألياف الأعصاب ما قد يسبب مشاكل في الاتصال بين الدماغ وباقي اجزاء الجسم، ما قد يؤدي في النهاية إلى تدهور دائم في الاعصاب، وهنا قررت زوي الإنتباه إلى نظامها الغذائي ورعاية صحتها بشكل أفضل، والاعتماد على طعام أكثر صحي والتخلي النهائي عن تناول البطاطا المقلية حتى تمكنت في النهاية من الاستمتاع بمذاقها الأول للفاكهة والخضروات مع الأطعمة الأخرى.