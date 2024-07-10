الأربعاء 4 محرم 1446 ﻫ - 10 يوليو 2024 |
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فتحت باب طوارئ الطائرة بدل المرحاض.. إليكم القصة

منذ 3 ساعات
طائرة

طائرة

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في قصة غريبة ومثيرة للتعجب كادت تودي بحياة مسافرة على متن إحدى الرحلات الجوية الداخلية في الصين، إلا أنها لم تفعل بل جعلتها عرضة لأن تدفع غرامة قد تصل إلى أكثر من 30 ألف دولار أميركي.

فقد أجهشت المسافرة بالبكاء الشديد، عندما علمت بالغرامة التي قد تدفعها جراء هفوة اقترفتها دون قصد، إلا أنها تسببت في هلع الركاب الآخرين، وفقا لما ذكرت صحيفة “إندنبدنت” البريطانية.

الحكاية بدأت عندما كانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الصينية “إيرتشاينا” في مطار تشوتشو تستعد للإقلاع في طريقها إلى مدينة تشنغدو، وذلك عقب تأخير بسبب الأحوال الجوية.

وقبل الانطلاق، ذهبت المسافرة التي قالت إنها تستقل الطائرة لأول مرة في حياتها، إلى الجزء الخلفي حيث فتحت باب الطوارئ، ظنا منها أنه سيوصلها إلى المرحاض، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست”.

إلا أن تلك الهفوة تركت ركاب الطائرة يعيشون لحظات رعب وهلع وذعر على متن الطائرة، خصوصا أنه تم إجلاء المسافرين على الفور.

55 دولاراً لكل راكب
ونقلت الشركة الركاب إلى فندق قريب مع تقديم تعويضات مادية لهم قدرت بقيمة 55 دولارا أميركيا لكل شخص.

يذكر أن تفاصيل الحادثة كانت انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت الآراء حولها.

فمن التعليقات ما اعتبر أن السيدة عليها أن تسأل، وآخرون قالوا إن طاقم الطائرة مسؤول عما جرى.

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