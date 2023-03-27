فتحي عبدالوهاب: أنا من جمهور أحمد مكي

أكد الفنان فتحي عبدالوهاب، أن ظهوره مع النجم أحمد مكي في مسلسل “الكبير أوي”، الموسم الماضي أسعده كثيرًا، متابعًا: “أنا من جمهور أحمد مكي والكبير أوي”.

وأوضح “عبدالوهاب”، خلال تقديم برنامج “حبر سري”، أن الفنان أحمد مكي أحد اصدقائه وشخص عزيز عليه وله كل الإحترام، مشددًا على أنه من الجمهور لنجوم كثيرة في الفن، مضيفًا :”الفنانيين بيقدموا فن وشئ من أجل الوجدان وتعلم وتثقف وتوجه الجمهور”.

وعلق على مشاركته كضيف شرف في الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، منوهًا بأن الظهور كضيف ليس له علاقة بالمجاملة، متابعًا: “أحب أجامل صحابي.. أنا سعيد من الظهور كضيف.. ليس من الضروري أن يكون هناك عائد من أي ظهور فني أو درامي”.