فحص هاتفي مارادونا للتأكد من سبب الوفاة

قالت تقارير صحفية إن السلطات الأرجنتينية ستتخذ خطوة جديدة، في التحقيقات بشأن سبب وفاة الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قالت إن حكومة الأرجنتين بصدد بفحص هاتفي مارادونا، للاطلاع على رسائله الشخصية الأخيرة.

وأورد المصدر أنه ربما تكشف تلك الرسائل عن سبب وفاة أحد أساطير كرة القدم، وتحديد ما إذا كانت تتضمن شكاوى بخصوص إهمال طبي أو شيء آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد القضاة وافق خلال وقت سابق، على فحص هاتفي مارادونا أملا في العثور على أدلة جديدة.

وسيبدأ العمل على فحص هاتفي مارادونا يوم 19 شباط الحالي، حسب المصدر.

يذكر أن مارادونا توفي في 25 تشرين الثاني الماضي، عن عمر يناهز 60 عاما، في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.