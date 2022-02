فرار «مغتصب خطير» من سجن بريطاني.. وتحذيرات للنساء!

أثارت قضية فرار مغتصب خطير من سجن بريطاني قلقًا واسعًا في المملكة المتحدة، اذ طلبت السلطات البريطانية من السكان، المساعدة في البحث عنه، بعدما كان يخضع لعقوبة السجن مدى الحياة، بعد سنوات من جرائم الاعتداء على النساء والفتيات.

وقالت شرطة لينكولنشاير إن الهارب بول روبسون يمكن أن يتسبب في “ضرر حقيقي لأي شخص يصادفه”، داعية للاتصال بالرقم المخصص للشرطة على الفور في حال رؤيته.

وتم الإبلاغ عن اختفاء روبسون، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة محاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي، من سجن في بوسطن بلينكولنشاير، حوالي الساعة السابعة من صباح الأحد.

The search for convicted sex offender Paul Robson, aged 56, continues and we are urging members of the public to call us on 999 with sightings.

He absconded from HMP North Sea Camp in Boston. He was reported missing from the prison shortly before 7am today.

— Lincolnshire Police (@LincsPolice) February 13, 2022