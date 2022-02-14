فرار «مغتصب خطير» من سجن بريطاني.. وتحذيرات للنساء!

أثارت قضية فرار مغتصب خطير من سجن بريطاني قلقًا واسعًا في المملكة المتحدة، اذ طلبت السلطات البريطانية من السكان، المساعدة في البحث عنه، بعدما كان يخضع لعقوبة السجن مدى الحياة، بعد سنوات من جرائم الاعتداء على النساء والفتيات.

وقالت شرطة لينكولنشاير إن الهارب بول روبسون يمكن أن يتسبب في “ضرر حقيقي لأي شخص يصادفه”، داعية للاتصال بالرقم المخصص للشرطة على الفور في حال رؤيته.

وتم الإبلاغ عن اختفاء روبسون، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة محاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي، من سجن في بوسطن بلينكولنشاير، حوالي الساعة السابعة من صباح الأحد.

The search for convicted sex offender Paul Robson, aged 56, continues and we are urging members of the public to call us on 999 with sightings. He absconded from HMP North Sea Camp in Boston. He was reported missing from the prison shortly before 7am today. 1/ pic.twitter.com/QUwlSLrrkF — Lincolnshire Police (@LincsPolice) February 13, 2022

وحُكم على الرجل بالسجن مدى الحياة عام 2000، بعد أن اقتحم منزل امرأة ووضع غطاء وسادة على رأسها، وسكينا على رقبتها، واعتدى عليها.

ووصف قاض في محكمة أكسفورد الهارب بأن “لديه بالفعل تاريخ طويل من الاعتداءات الجنسية العنيفة على النساء والفتيات”، وبأنه “تهديد للإناث”.

وكانت ضحايا جرائم روبسون نساء وفتيات، أصغرهن في الثامنة من عمرها، قبل أن يُحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

ووصفت الشرطة الرجل البالغ من العمر 56 عاما بأنه “يتمتع ببنية نحيلة ولديه رأس أصلع ولحية طويلة”، لافتة إلى أنها اعتقدت في البداية بأنه لا يزال في منطقة بوسطن، لكنها قالت الآن إنه يمكن أن يكون “في أي مكان في البلاد”.

وفي بيان صدر مساء الأحد، قال رئيس المباحث آندي كوكس: “ما زلنا نعمل بلا كلل لتحديد مكان بول روبسون. يمكن أن يكون في أي مكان بالبلاد، ونحن حريصون حقا على الاستماع إلى الجمهور الذي من المحتمل أن يكونوا رأوه، حتى نتمكن من إخراج هذا الرجل من شوارعنا”.

وأضاف البيان: “روبسون مجرم جنسي خطير، وبينما يمثل خطرا خاصا على النساء والأطفال الصغار، أعتقد أنه يمكن أن يسبب ضررا حقيقيا لأي شخص يصادفه”.

واستطرد: “إذا رأيت روبسون، من فضلك لا تقترب منه ولا تحاول القبض عليه بنفسك. اتصل بالرقم 999 على الفور”.