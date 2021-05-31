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“فرحتنا اكتملت بيكوا”.. أول صورة للفنانة منة عرفة مع خطيبها

منذ 5 ساعات
منة عرفة

منة عرفة

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شاركت الفنانة المصرية منة عرفة جمهورها ، أول صورة لها مع خطيبها محمود المهدي، وذلك بعد شهر من إعلان ارتباطها به.

وظهرت منة في الصورة، التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في ”إنستغرام“، وهي ترتدي فستانا باللون الأزرق السماوي وتقف إلى جوار خطيبها.

ووجهت منة الشكر لمتابعيها، قائلة: ”شكرا على كل الرسائل اللي جاتلنا وكل حد أخد من وقته ولو دقيقه عشان يبعتلنا كلمه حلوة، وشكرا بجد على كل دعواتكم الجميلة، فرحتنا اكتملت بيكوا“.

وأعلنت منة عرفة، مطلع أيار، خطبتها، حيث نشرت عبر حسابها على ”إنستغرام“ صورة كارتونية تعبر عن المناسبة، وعلقت عليها بالقول: ”تمت خطبتي“، دون الكشف عن هوية خطيبها.

يشار إلى أن آخر أعمال منة عرفة مشاركتها في حكاية من حكايات مسلسل ”ورا كل باب“، الذي عرض قبل شهر رمضان الماضي، على قناة ”الحياة“.

 

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