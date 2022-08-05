فرح شريم لصوت بيروت إنترناشونال: لم أتوقع نجاح "قلبي اله" بهذا الشكل

لم تكن فرح شريم تتوقع أن تحقق أغنيتها الخاصة الأولى ” قلبي اله” هذا النجاح الساحق الذي أحدثتها على مواقع التواصل الإجتماعي أو على أرض الواقع.

فهذه الأغنية التي حصدت أكثر من ٢٥ مليون مشاهدة خلال شهر فقط إستطاعت أن تكتسح كل الأغنيات التي صدرت أخيرا لنجوم كبار.

وفي حوارها مع صوت بيروت إنترناشونال تحدثت فرح عن بداياتها فقالت “أحب الغناء منذ الصغر وكنت أغني في الحفلات المدرسية لكني درست التسويق وإدارة الأعمال، إنما ظل حلم إحتراف الغناء يراودني فأنشأت قناة خاصة بي على موقع يوتيوب وكنت أنشر مقاطع لأغنيات مشهورة على هذه القناة ومنها لاليسا ونانسي عجرم وشيرين عبد الوهاب وغيرهن.

وتضيف ” مع بداية إنتشار جائحة كورونا شعرت بالملل أثناء وجودي في المنزل لذلك بدأت أسجل مقاطع زجلية على موقع ” تيك توك” وهذا التراث اللبناني تربيت عليه لأن والدي وجدي شاعرين في هذا المجال، وتتابع ” وهنا لاحظت التفاعل الكبير من الناس خاصة عندما اجتمعت مع شقيقتي وغنينا مقاطع زجلية.

وبعد ذلك انطلقت وحدي وكان زوجي الدكتور مهدي العرب الداعم الأول لي.

أما كيف حصلت على أغنية ” قلبي اله” فقالت ذات يوم تواصل معي ” التيك توكر” محفوض الماهر السوري المشهور جدا عبر تيك توك وأخبرني أن لديه أغنية جميلة تناسبني وذلك بعد أن شاهدني أودي ” تراند” من أعماله وبالفعل تواصلت معه وسمعت الأغنية وأعجبتني جدا وعلى الفور أخذتها عند موزع موسيقي صديقي وسجلتها وطرحتها على موقع يوتيوب والحمد الله حققت نجاحا كبيرا لم أتوقعه وأود أن أوجه الشكر لمحفوض الماهر الذي أعطاني فرصة عمري.

وعن تعاملها مع شركة ” وتري” أكدت أنها تلقت إتصالا من إدارة الشركة وأحبت التعاون معهم في التوزيع الرقمي وهم أشخاص محترفين جدا وهناك حديث عن تعاون في الإنتاج قريبا لكن لن أستعجل الأمور.

وعن جديدها أشارت أنه بات في حوزتها أغنيات جاهزة لكنها تنتظر الوقت المناسب لإطلاقها حيث يحب أن تكون خطواتها مدروسة في المرحلة المقبلة بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها الأولى ” قلبي اله”.