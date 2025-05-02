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فرستابن وصديقته بيكيه يعلنان ولادة ابنتهما ليلي

منذ 46 دقيقة
بطل العالم الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول

بطل العالم الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول

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أعلن ماكس فرستابن بطل العالم أربع مرات لسباقات فورمولا 1 للسيارات وصديقته كيلي بيكيه ولادة ابنتهما ليلي اليوم الجمعة.

وكان من المقرر أن يشارك سائق فريق رد بول (27 عاما) وحامل اللقب في التجارب الحرة والتجارب التأهيلية لسباق السرعة بجائزة ميامي الكبرى اليوم الجمعة بعد إلغاء التزاماته الإعلامية أمس الخميس.

ونُشرت صور الثنائي برفقة الطفلة على حسابي فرستابن وبيكيه،ابنة البرازيلي نيسلون بطل العالم ثلاث مرات، في تطبيق إنستجرام.

وكتبا “أهلا بك للعالم يا عزيزتنا ليلي. أصبحت قلوبنا مليئة (بالحب) أكثر من ذي قبل. أنت أعظم هدية لنا. نحن نحبك كثيرا”.

ولدى بيكيه ابنة أخرى بينلوبي (أربعة أعوام) من علاقة سابقة مع سائق فورمولا 1 السابق الروسي دانييل كفيات.

وانضم فرستابن إلى نيكو هولكنبرج سائق ساوبر باعتبارهما الأبوين الوحيدين في قائمة السائقين المشاركين في بطولة فورمولا 1 الحالية بعد رحيل المكسيكي سيرجيو بيريز والدنمركي كيفن ماجنوسن.

    المصدر :
  • رويترز

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