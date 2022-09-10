فرستابن يتفوق في جولة التجارب الحرة الأخيرة في مونزا

تفوق الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر الترتيب العام على جميع منافسيه في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة في سباق جائزة إيطاليا الكبرى الجولة 16 من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات على حلبة مونزا السبت.

لكن شارل لوكلير سائق فيراري القادم من موناكو يبدو أن أمامه فرصة طيبة للانطلاق من المركز الأول في سباق الغد رغم ذلك إذ أن تسعة من سائقي البطولة العشرين ستطبق عليهم عقوبات تأخير في سباق الأحد، بما في ذلك فرستابن الذي يتفوق بفارق هائل في قائمة السائقين يبلغ 109 نقاط عن الملاحق المباشر لوكلير قبل أخر سبعة سباقات من الموسم.

وفرستابن معاقب بالتأخير خمسة مراكز عند الانطلاق.

واحتل لوكلير غير المعاقب المركز الثاني في الجولة الحرة الأخيرة اليوم وكان صاحب أفضل زمن بين السائقين غير المعاقبين متخلفا بفارق 0.347 ثانية عن أفضل زمن لفرستابن والبالغ دقيقة واحدة و21.252 ثانية.

واحتل المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول والإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري المركزين الثالث والرابع على الترتيب لكنهما يخضعان لعقوبات تأخير.

وتكفي عقوبة ساينز لتأخير انطلاقه إلى المركز الأخير بينما من المقرر أن ينطلق بيريز متأخرا 10 مراكز عن المركز الذي سيتأهل للانطلاق منه.

ومن المقرر أن ينطلق البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات من مؤخرة الترتيب بينما عوقب الفرنسي إستيبان أوكون سائق ألبين بالتأخير خمسة مراكز.

واحتل هاميلتون المركز العاشر في جولة التجارب الحرة الأخيرة مباشرة بعد أوكون في حين سجل الإسباني فرناندو ألونسو سائق ألبين غير المعاقب خامس أسرع زمن في الجولة تلاه البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين.

وتتضمن قائمة السائقين المعاقبين أيضا كلا من فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو وسائقي هاس كيفن ماجنوسن وميك شوماخر إضافة إلى الياباني يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري.

وشارك السائق الاحتياطي الهولندي نيك دي فريس في الجولة بديلا لسائق وليامز أليكس ألبون الذي أصيب بالتهاب الزائدة الدودية واستبعد من السباق.

واحتل دي فريس المركز 14 في الجولة بينما احتل سائق وليامز الثاني الكندي نيكولاس لطيفي المركز 13.