فرستابن يفوز بجائزة أستراليا الكبرى لفورمولا 1

فاز الهولندي ماكس فرستابن بسباق جائزة أستراليا الكبرى الذي اعيدت انطلاقته أربع مرات بسبب حوادث ليحافظ على صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد.

وجاء البريطاني لويس هاميلتون ثانيا مع مرسيدس متفوقا على الإسباني فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.

وعوقب الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري بخمس ثوان لتسببه في حادث مع ألونسو عند انطلاق السباق للمرة الثالثة.

وتوقف السباق ثلاث مرات الأولى بسبب حادث ألكسندر ألبون سائق وليامز، ثم اصطدام كيفن ماجنوسن بالحائط، وجاءت الثالثة بعد اصطدام سائقي ألبين سويا بعد لحظات من الانطلاق من وضع الثبات.

وقرر مراقبو السباق إنهاء اللفة الأخيرة خلف سيارة الأمان ليفوز فرستابن.